Российский беспилотник выведен на орбиту с Байнонура

Ранним утром с космодрома Байконур стартовал российский корабль "Союзом МС-23", сообщает Zakon.kz.

Беспилотный корабль стал первым бортом, который прибудет на МКС после разгерметизации. Запуск состоялся в 06:24 по времени Астаны.

"Выведение корабля на заданную орбиту и отделение от третьей ступени ракеты, а также раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли штатно!" Пресс-служба Роскосмоса

Корабль прибудет на МКС через двое суток, отмечают в корпорации Роскосмоса.

Полет стал первым после нескольких переносов старта, которые последовали после разгерметизации грузового корабля. Разгерметизация грузового корабля "Прогресс МС-21" произошла 11 февраля. Грузовой корабль должен был завершить свой полет в составе МКС 18 февраля и в тот же день его планировали затопить.