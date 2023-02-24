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Российский беспилотник выведен на орбиту с Байнонура

Российский беспилотник выведен на орбиту с Байнонура Фото: пресс-служба Роскосмоса
Ранним утром с космодрома Байконур стартовал российский корабль "Союзом МС-23", сообщает Zakon.kz.

Беспилотный корабль стал первым бортом, который прибудет на МКС после разгерметизации. Запуск состоялся в 06:24 по времени Астаны.

"Выведение корабля на заданную орбиту и отделение от третьей ступени ракеты, а также раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли штатно!" Пресс-служба Роскосмоса

Корабль прибудет на МКС через двое суток, отмечают в корпорации Роскосмоса.

Полет стал первым после нескольких переносов старта, которые последовали после разгерметизации грузового корабля. Разгерметизация грузового корабля "Прогресс МС-21" произошла 11 февраля. Грузовой корабль должен был завершить свой полет в составе МКС 18 февраля и в тот же день его планировали затопить.

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