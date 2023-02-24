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Новый парк появится в Алматы

Новый парк появится в Алматы Фото: Zakon.kz
Новый парк построят в Алматы. Об этом рассказал аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Жетысуского района, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в марте начнется строительство нового парка в мкр. Кемел.

"Завершение намечено на конец года. Также в третьем квартале завершат благоустройство реки Есентай в мкр. Кокмайса".Ерболат Досаев

Также градоначальник рассказал, что в рамках проекта "Бюджет народного участия" в прошлом году в районе реализованы 23 проекта, в том числе ремонт детских и спортивных площадок, создание общественных пространств.

"В 2023 году по заявкам горожан планируется реализовать 17 проектов на сумму 800 млн тенге".Ерболат Досаев

23 февраля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматы Ерболата Досаева. Главой государства были одобрены предлагаемые меры по обеспечению сейсмической безопасности и планы по проведению во втором полугодии текущего года сейсмоаудита, который позволит обновить паспортизацию объектов города.

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Досаев Ерболат Алматы
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