Казахстанцы стали активнее участвовать на фондовых рынках

Председатель правления "Казахстанская фондовая биржа" Алина Алдамберген на KASE Day в Астане заявила об увеличении участия физлиц на фондовых рынках, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алина Алдамберген сообщила, что в прошлом году корпоративный и банковский сектор, выпуская облигации, привлек порядка 1,5 трлн тенге.



"В прошлом году прошло крупное IPO национальной компании "КазМунайГаз". Компания привлекла 330 млн долларов в виде акционерного капитала. Сейчас эти акции активно торгуются на фондовой бирже. С начала торговли 8 декабря прошлого года объем торгов уже достиг 50 млрд тенге". Алина Алдамберген

Спикер подчеркнула, что одним из трендов на фондовом рынке является также активное развитие розничных инвесторов.

"На рынке акций с участием розничных лиц составляет до 50%. Также они активно приобретают некоторые облигации". Алина Алдамберген

В целом, по ее словам, Казахстанская фондовая биржа является системно значимым институтом. Через нее проходит вся ликвидность финансового сектора.

"Мы всегда находимся в доверии у наших клиентов – это наши институциональные инвесторы: банки, брокеры. Также активнее сейчас участвуют розничные инвесторы. Последние три года значительный тренд, связанный с увеличением участия физлиц на фондовых рынках. Сейчас примерно общее количество счетов, которые открыты в центральном депозитарии напрямую или через банковские приложения, составляет около 1 млн счетов". Алина Алдамберген

24 февраля Алина Алдамберген объяснила, с чем связано исключение акций "Яндекса" из официального списка KASE.

