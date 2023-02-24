Более 67 тысяч казахстанских семей получают АСП
АСП назначается казахстанцам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума.
В Минтруда напомнили, что с 1 января 2023 года гарантированный социальный пакет, предоставляемый для детей дошкольного возраста из малообеспеченных семей, переведен с натурального вида в монетизированный формат помощи в виде дополнительной выплаты детям в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП на каждого ребенка (5 175 тенге в 2023 году).
На 1 февраля дополнительная выплата назначена 106,4 тыс. детей дошкольного возраста из числа получателей АСП.
Казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в Центр занятости населения, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства (egov.kz).