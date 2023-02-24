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Более 67 тысяч казахстанских семей получают АСП

АСП получают более 67 тысяч казахстанских семей Фото: Zakon.kz
По данным Минтруда, на 1 февраля 2023 года адресная социальная помощь (АСП) назначена 350,4 тыс. человек из 67,1 тыс. семей. На эти цели из бюджета выделено 73,9 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

АСП назначается казахстанцам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70% от регионального прожиточного минимума.

В Минтруда напомнили, что с 1 января 2023 года гарантированный социальный пакет, предоставляемый для детей дошкольного возраста из малообеспеченных семей, переведен с натурального вида в монетизированный формат помощи в виде дополнительной выплаты детям в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП на каждого ребенка (5 175 тенге в 2023 году).

На 1 февраля дополнительная выплата назначена 106,4 тыс. детей дошкольного возраста из числа получателей АСП.

Казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в Центр занятости населения, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства (egov.kz).

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