Шанс на жизнь: алматинские врачи спасли беременную женщину

В Алматы врачи городской клинической больницы №1 смогли вывести из комы беременную женщину с тяжелой черепно-мозговой травмой, полученной в результате ДТП, сообщает Zakon.kz.

После аварии 35-летняя алматинку госпитализировали в ближайшую центральную районную больницу в состоянии комы. Позже пациентку со сроком беременности 19 недель перевели в городскую клиническую больницу № 1 города Алматы, ее состояние расценивалось как крайне тяжелое в связи с черепно-мозговой травмой и повреждением центральной нервной системы. Полное отсутствие сознания и контакта с внешней средой, нарушение глотательных функций и функций дыхания в совокупности с печеночной недостаточностью и поражением мочевой системы – шансы на спасение были минимальными.

Команда врачей ГКБ № 1, возглавляемая председателем правления Эрнестом Калиевым и медицинским директором Назипой Байжигитовой, в течение трех месяцев работала для спасения жизни женщины.

"На протяжении трех месяцев пребывания в ГКБ № 1 пациентка находилась под пристальным вниманием мультидисциплинарной группы специалистов разных профилей. Неоднократно проводились городские и республиканские консилиумы в составе главных специалистов Министерства здравоохранения, заместителей руководителя Управления общественного здравоохранения города Алматы, профессорского состава кафедр КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, КРМУ, КазНУ имени аль-Фараби". Заведующая отделением реабилитации ГКБ №1 Амина Сейданова

Кроме того, на базе Казахстанско-Корейского центра реабилитационной медицины, функционирующего в ГКБ № 1, проводились сеансы телемедицины с профессорским составом и специалистами в области реабилитации Кенбугского университета больницы Чхильгок Южной Кореи, во время которых обсуждалась тактика восстановительных мероприятий и перспективы реабилитации для женщины.



Благодаря усилиям врачей достигнуты значительные результаты реабилитации: купированы все симптомы полиорганной недостаточности, пациентка самостоятельно дышит, ест, появилась речь, прогрессирует восстановление памяти и функций движений в конечностях. Учитывая сложность ситуации, обстоятельства, в которых оказались родные пациентки, ГКБ № 1 в большей части взяла на себя расходы по лечению.

По словам матери пациентки, медицинский персонал ГКБ № 1 ежедневно выхаживал ее дочь как новорожденную.

"Когда после длительного периода лечения пошли улучшения и дочь стала реагировать на окружающих, врачи радовались больше меня – ее матери! Это поразило и растрогало до глубины души. Как после такого отношения можно не преклоняться перед ними?! Я безмерно благодарна Богу, всему медицинскому персоналу ГКБ № 1 – ангелам в белых халатах, руководству ГКБ № 1 и Управлению общественного здравоохранения Алматы за их ответственный труд, человеколюбие и гуманность. Особая признательность работникам больницы: заведующей отделением реабилитации Сейдановой А.Б., заведующей отделением реанимации Раковой Т.Д. и руководителю Службы родовспоможения Пак В.И. Нам очень повезло, что такая команда профессионалов высокого уровня лечила мою дочь, благодаря им она пережила второе рождение, а ее будущий ребенок получил шанс на жизнь". Мама пациентки

Уникальность этого случая заключается в том, что, несмотря на полученные травмы и тяжесть состояния, удалось не только спасти женщину, но и сохранить беременность.

Удивительно, все это долгое время в борьбе за жизнь женщины ребенок жил внутри нее своей жизнью и развивался. Теперь он бьется ножкой об живот, словно говорит маме: живи! В таких случаях говорят, что произошло настоящее чудо. А когда узнаешь, что это вовсе не чудо, а плоды неустанного труда медицинских работников и их профессионализма, веришь – все будет хорошо.



Предстоит еще большая работа – вернуть женщину к ее обычному состоянию, до того страшного ДТП, дать ей возможность взять на руки своего ребенка и ощутить радость материнства.