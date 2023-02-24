Зловонный запах и крысы – акиму Алматы пожаловались на несанкционированный приют для собак

Одна из жительниц Жетысуского района Алматы пожаловалась акиму Ерболату Досаеву на несанкционированный приют для животных, где на данный момент находится более 40 собак, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Женщина отметила, что на протяжении пяти лет жители микрорайона Кемель пытаются решить эту проблему, но меры не предпринимаются.

"Мы пишем коллективные жалобы в Жетысуский акимат. Но действенных мер предпринято не было. Зловонный запах, крысы, постоянный лай. Это малая часть того, с чем мы сталкиваемся ежедневно", – сказала женщина.

Исполняющий обязанности руководителя ветеринарной службы Алматы Марат Жунусов ответил, что одна из жительниц частного дома забрала этих собак из городской ветеринарной службы. Все они чипированные.

"А как позволили одному человеку забрать столько собак?" – спросил аким.

Марат Жунусов подчеркнул, что в рамках действующего закона жительница имела на это полное право.

"Задали нормальный вопрос относительно того, что кормить и ухаживать за одной собакой – это большой труд. А там очень много собак", – подчеркнул аким.

По словам и.о. руководителя ветеринарной службы Алматы, над решением этого вопроса сейчас работают. Собак планируют развезти по приютам.



Аким Алматы Ерболат Досаев напомнил, что в феврале были приняты новые правила содержания домашних животных в Алматы. В связи с этим он поручил решить вопрос совместно с акиматом Жетысуского района.

"Мы неоднократно разговаривали с женщиной. Она говорит, что это ее частная собственность и ее дом. Поэтому вправе делать то, что хочет. Поэтому ее соседям предложили обратиться в судебном порядке, чтобы ограничить количество собак". Аким Жетысуского района Гульнара Кокобаева

Аким Алматы, в свою очередь, дал 10 дней на то, чтобы решить этот вопрос.

Ранее Ерболат Досаев высказался о строительстве многоэтажных домов в Алматы.

