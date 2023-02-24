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Законодательство РК

Мошенник притворился девушкой и развел мужчину на 350 тыс. тенге

Мужчина притворился девушкой и вымогал деньги у жителя Кызылординской области Фото: polisia.kz
Мужчина притворился девушкой и вымогал деньги у жителя Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Кызылординской области, подозреваемый создал в одной из соцсетей фейковый аккаунт и под видом девушки грозился опубликовать сведения личного характера. "Злоумышленницей" оказался 21-летний житель Туркестанской области.

Полицейские его задержали в Туркестанской области и доставили в Кызылординскую область.

"Выясняется причастность подозреваемого к другим аналогичным фактам. Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 194 УК РК". Пресс-служба ДП Кызылординской области

Он водворен в ИВС.

В конце ноября 2022 года в Карагандинской области мужчина в интернете познакомился с женщиной. Она пообещала ему романтический вечер. Он отправил ей 350 тыс. тенге, после чего незнакомка перестала выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

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