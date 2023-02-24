Казахстанцам выплатят 307,5 млрд тенге по программе защиты тенговых вкладов

Cрок приема заявок по Программе защиты тенговых вкладов на 10% компенсацию по депозитам будет продлен с 1 января по 10 февраля 2023 года. Общая сумма компенсации оценивается в 307 млрд тенге и по данным финрегулятора будет выплачена в марте 2023 года, сообщает Zakon.kz.

24 февраля на пресс-брифинг Национального банка РК по разъяснению факторов принятия решения по базовой ставке, которую финрегулятор решил оставить на прежнем уровне – 16,75%, был поднят вопрос о Программе защиты тенговых вкладов и выплате 10% компенсации для держателей депозитов в тенге.



Представители финрегулятора рассказали, что с момента решения о продлении приема заявок данной опцией воспользовались 125 тыс. вкладчиков. На текущий момент заявления по получению 10% компенсации подали 2,623 млн казахстанцев.

С момента объявления Программы защиты тенговых вкладов, которая разработана Национальным банком совместно с Правительством РК, общая сумма потенциальной компенсации выросла на 4 млрд тенге и на текущий момент составила 307,5 млрд тенге.

"Уже сегодня банки начнут фиксировать финальный реестр всех вкладчиков, подавших заявление. Будет выясняться, сколько на их счетах осталось сумм. Эта работа будет продолжена до начала марта. В течение марта будут проведены все бюджетные процедуры со стороны Министерства финансов. В Нацбанке уже определенную сумму под это дело зарезервировали. В марте будет произведена 10% компенсация вкладчикам", – сказал зампред НБ РК Акылжан Баймагаметов.

Правила выплаты компенсации в 10% по депозитам физических лиц, размещенным в тенге, были утверждены Правительством РК 27 августа 2022 года. Согласно документу выплата компенсации (премии) депозитору (вкладчику) осуществляется на сумму денег на компенсируемом депозите, действовавшем по состоянию на конец операционного дня 23 февраля 2022 года, в пределах 20 млн тенге в каждом банке-участнике.

Также в документе отмечается, что при пополнении, частичном изъятии денег с компенсируемого депозита в период с 23 февраля 2022 года по 23 февраля 2023 года включительно расчет компенсации (премии) осуществляется на сумму минимального остатка компенсируемого депозита, зафиксированного на конец операционного дня за период с 23 февраля 2022 года по 23 февраля 2023 года включительно, но не более 20 млн тенге, умноженную на 10%.

При объединении вкладов в жилищные строительные сбережения в период с 23 февраля 2022 года по 23 февраля 2023 года включительно расчет компенсации (премии) осуществляется на сумму минимального остатка объединенных вкладов, зафиксированного на конец операционного дня, за период с 23 февраля 2022 года по 23 февраля 2023 года включительно, но не более 20 млн тенге в совокупности по всем вкладам вкладчика в жилищном строительном сберегательном банке, умноженную на 10%.

При делении вкладов в жилищные строительные сбережения в период с 23 февраля 2022 года по 23 февраля 2023 года включительно расчет компенсации осуществляется на сумму минимального остатка разделенных вкладов, зафиксированного на конец операционного дня, за период с 23 февраля 2022 года по 23 февраля 2023 года включительно, но не более 20 млн тенге в совокупности по всем вкладам вкладчика в жилищном строительном сберегательном банке, умноженную на 10%.