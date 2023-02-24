"Обстановка нормальная": заметаемый снегом дорожник рассказал о ситуации на трассах Казахстана

На странице АО "НК "КазАвтоЖол" в Instagram 24 февраля опубликовано обращение к пользователям республиканских трасс в связи с переменчивыми погодными условиями, сообщает Zakon.kz.

На одном из видео дорожный рабочий сквозь сильный порывистый ветер и снег отмечает, что "обстановка нормальная, без происшествий". Его слова едва разборчивы.

"Видимость нулевая", – добавил он.

В сообщении "КазАвтоЖол" также отмечено, что усилено патрулирование республиканских трасс. Подразделения работают в круглосуточном режиме, в две смены.

"24 февраля в 6 областях из-за ухудшения погодных условий (гололед, метель, ограничение видимости, перелив талых вод) введено временное ограничение движения на 23 участках автодорог республиканского значения. Ограничение действует на 2 450 км республиканских трасс. Это почти 10% от общей сети автодорог республиканского значения". Пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"

В связи с этим водителей призывают не пренебрегать сообщениями о непогоде.

Перед поездкой необходимо yтoчнить пpoгнoз пoгoды пo вceмy пyти cлeдoвaния. Πpи нeблaгoпpиятнoм пpoгнoзe или штормовом предупреждении поездку необходимо отложить. Выезд на закрытые участки трасс запрещен.

По информации РГП "Казгидромет", 25-27 февраля под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части страны ожидаются осадки.