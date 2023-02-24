Погода в Алматы на неделю: март начнется с похолодания

Фото: Zakon.kz

В "Казгидромете" озвучили предварительный прогноз на следующую неделю. Согласно данным синоптиков, в первых числах марта ожидается понижение температуры, но к концу недели в городе вновь потеплеет, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период с 25 февраля по 3 марта температура воздуха снизится, есть вероятность небольших осадков.

25 февраля: увеличение облачности, днем – осадки, временами сильные (дождь, мокрый снег), туман, гололед. Ветер северо-западный 2-7 м/с, порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°С, днем +4...+6°С. 26 февраля: переменная облачность, ночью – снег, туман, гололед. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7°С, днем 0...+2°С. 27 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9°С, днем +3...+5°С. 28 февраля: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -7…-9°С, днем +7...+9°С. 1 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5°С, днем +9...+11°С. 2 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°С, днем +10...+12°С. 3 марта: увеличение облачности, днем – дождь. Ветер западный 2-7, днем порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°С, днем +11...+13°С. Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение, предупредив алматинцев о резкой смене погоды в субботу.

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