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В Турции автобус с пассажирами попал под оползень

Турция Фото: pixabay
На автомагистрали "Артвин-Эрзурум" в Турции сошел оползень на автобус с пассажирами. Пострадали четыре человека, сообщает Zakon.kz.

По информации канала TRT Haber, оползень обрушился на тоннель Деринер-3. Грунт и валуны заблокировали вход. Сход оползня попал на видео.

На место выехали технические специалисты. Они определят вероятность риска новых оползней.

6 февраля на юго-востоке Турции произошло два разрушительных землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04.17 по местному времени – 7,7 балла и в 13.24 – 7,6 балла).

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