В Турции автобус с пассажирами попал под оползень

На автомагистрали "Артвин-Эрзурум" в Турции сошел оползень на автобус с пассажирами. Пострадали четыре человека, сообщает Zakon.kz.

По информации канала TRT Haber, оползень обрушился на тоннель Деринер-3. Грунт и валуны заблокировали вход. Сход оползня попал на видео.

Artvin-Erzurum kara yolu ulaşıma kapandı, bir servis aracı toprak altında kaldı.



Artvin’de heyelan anları kamerada.https://t.co/wVcCP4GXLZ pic.twitter.com/QnH8hNfDd3 — TRT HABER (@trthaber) February 23, 2023

На место выехали технические специалисты. Они определят вероятность риска новых оползней.

6 февраля на юго-востоке Турции произошло два разрушительных землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04.17 по местному времени – 7,7 балла и в 13.24 – 7,6 балла).

