Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Коллега и друг о погибшем при крушении вертолета: Он был профессионалом своего дела

Коллега и близкий друг о погибшем бортинженере «Казавиаспаса»: Он был настоящим профессионалом Фото: пресс-служба МЧС РК
Своими воспоминаниями о погибшем старшем бортмеханике-инструкторе Сиязбеке Андосове поделился его коллега и друг, директор Летно-тренажерного центра Академии гражданской авиации Даулет Туреахметов, сообщает Zakon.kz

По его словам, Сиязбек Андосов был не просто очень грамотным бортмехаником, но и высококвалифицированным инструктором и экзаменатором. Он открыл дорогу большому количеству молодых инженеров.

"С Сиязбеком мы были знакомы очень давно, больше 10 лет. Работали в одной сфере. Часто встречались в Астане, а наши семьи общались и дружили. Все, кто с ним работал, отзываются о нем как о достойном, принципиальном человеке и профессионале своего дела. Коллектив очень ценил его. Его коллеги рассказывали историю, когда он спас весь экипаж и оперативно отреагировал на чрезвычайную ситуацию. И таких случаев очень много. Он был настоящим мужчиной"Даулет Туреахметов

23 февраля на территории Западно-Казахстанской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 АМТ 2022 года выпуска АО "Казавиаспас". На борту находились пять членов экипажа и пассажир – представитель АО "Казтрансойл". При жесткой посадке вертолета погибли четыре человека (сотрудники "Казавиаспаса"), пострадали – два.

По факту крушения вертолета в ЗКО начато расследование по ч. 3 ст. 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного судна, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Читайте также

Крушение вертолета Ми-8 в ЗКО: что известно к этому часу

Дарига Турысбекова
Западно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ерке Есмахан показала родителей Raim
Ерке Есмахан показала родителей Raim
с 1 апреля казахстанцы будут получать уведомления о штрафах двумя способами
Казахстанцы с 1 апреля будут получать уведомления о штрафах из двух источников
Правила торговли изменились в Казахстане
Правила торговли изменились в Казахстане
Новый парк появится в Алматы
Новый парк появится в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления