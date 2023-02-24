Коллега и друг о погибшем при крушении вертолета: Он был профессионалом своего дела
По его словам, Сиязбек Андосов был не просто очень грамотным бортмехаником, но и высококвалифицированным инструктором и экзаменатором. Он открыл дорогу большому количеству молодых инженеров.
"С Сиязбеком мы были знакомы очень давно, больше 10 лет. Работали в одной сфере. Часто встречались в Астане, а наши семьи общались и дружили. Все, кто с ним работал, отзываются о нем как о достойном, принципиальном человеке и профессионале своего дела. Коллектив очень ценил его. Его коллеги рассказывали историю, когда он спас весь экипаж и оперативно отреагировал на чрезвычайную ситуацию. И таких случаев очень много. Он был настоящим мужчиной"Даулет Туреахметов
23 февраля на территории Западно-Казахстанской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 АМТ 2022 года выпуска АО "Казавиаспас". На борту находились пять членов экипажа и пассажир – представитель АО "Казтрансойл". При жесткой посадке вертолета погибли четыре человека (сотрудники "Казавиаспаса"), пострадали – два.
По факту крушения вертолета в ЗКО начато расследование по ч. 3 ст. 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного судна, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
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