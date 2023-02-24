Ерлан Карин: 71,7% казахстанцев считают, что страна движется в правильном направлении
Фото: ortcom.kz
Государственный советник Казахстана Ерлан Карин заявил, что предпосылки текущих выборов были заложены еще в марте 2022 года, когда президент в своем Послании предложил программу кардинальных политических реформ.
По словам госсоветника, меньше чем за год были созданы условия для реальной партийной конкуренции, у граждан появилась возможность самостоятельно выдвигаться на выборах в Парламент и маслихаты.
Об этом свидетельствует и статистика выборов:
- В парламентских выборах принимают участие все семь политических партий, две из которых были зарегистрированы после внесения изменений в партийное законодательство. Поэтому именно партийная конкуренция выступает ключевым элементом нынешней избирательной кампании.
- В Мажилис в совокупности по партийным спискам и одномандатным округам было выдвинуто 892 кандидата (в среднем 9 кандидатов на один мандат). Участие такого большого количества общественных деятелей и гражданских активистов (в том числе тех, кто обычно выступает с критических позиций) говорит о доверии и поддержке проводимого курса реформ.
"Высокая общественная поддержка всех изменений, происходящих в стране, всех новаций и реформ власти подтверждается и социологическими данными. Согласно последнему опросу Казахстанского института стратегических исследований, 71,7% казахстанцев считают, что страна движется в правильном направлении".Ерлан Карин
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ