Эксперты указали на риски при внедрении платформенной занятости для таксистов

Планы по внедрению в Казахстане платформенной занятости вызывают беспокойство у бизнес-сообщества. Поправки обсуждаются в Сенате Парламента в рамках Социального кодекса, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Председатель Республиканской ассоциации служб такси Казахстана Медет Курманов указал на ряд рисков в случае внедрения платформенной занятости.



"По поправкам возникает ряд вопросов. Например, BUS LANE, любое физическое лицо посредством уведомления сможет перемещаться по автобусной полосе, при этом не заниматься перевозкой такси. Как будут осуществлять интернет-платформы выплаты водителям физическим лицам по получаемым от пассажиров оплатам безналичным путем? Сейчас это реализовано через таксопарки "подключашки", которые привлекают и регистрируют водителей на интернет-платформы и осуществляют выплаты водителям со своей комиссией". Медет Курманов

Он предлагает работать в рамках действующего законодательства.

Управляющий директор – директор Департамента логистики и перевозок НПП "Атамекен" Мурат Амрин считает, что поправки, обсуждаемые в Сенате Парламента в рамках Социального кодекса, требуют тщательного анализа, так как их принятие может привести к игнорированию норм безопасности и международных соглашений.

"Много машин с иностранным учетом регистрируются в мобильных приложениях, получая доступ к перевозке пассажиров по городам Казахстана, – это называется каботаж, который на законодательном уровне запрещен. Немаловажный вопрос – это техническое состояние данных транспортных средств и их идентификация, так как при заказе через приложение иногда приезжает совсем другая марка с другими номерами, что должно вызывать обеспокоенность у населения. Должен быть проведен глубокий анализ, нужно выявить "плюсы" и "минусы", а так сразу внедрять нововведения в законодательство, без проведения пилотного проекта и соответствующей работы неправильно". Мурат Амрин

2 сентября 2022 года сообщалось, что в Казахстане разработан Социальный кодекс. Цель документа – совершенствование и развитие действующего законодательства в сфере социальной защиты.

В Социальном кодексе закрепили гибкую занятость казахстанцев.





