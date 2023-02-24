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Курсы валют на выходные дни: 25-26 февраля

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 447,99 тенге, снизившись на 1 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс евро также немного снизился и составил 474,61 тенге (-0,61).

Средневзвешенный курс российского рубля повысился до 5,94 (+0,01)

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 64,54 тенге (-0,62).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 449-452,5 тенге, евро – по 476-480,5 тенге, российские рубли – по 5,75-6 тенге.

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Лариса Черненко
KASE
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