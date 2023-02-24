Курсы валют на выходные дни: 25-26 февраля

Фото: Zakon.kz

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 447,99 тенге, снизившись на 1 тенге, сообщает Zakon.kz.

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