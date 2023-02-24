Подтопление в Семее: воду ждали, но она пришла раньше

Улицы Семея в считанные дни февральской оттепели превратились в реки и озера, по которым удобнее передвигаться в резиновой лодке, а не на автомобиле, или, тем более, пешком, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Снежная зима, когда обилие осадков превысило все мыслимые нормы в несколько раз, может стать для Семея и районов Абайской области настоящим испытанием на прочность.

Веселые семейчане, привычные к весенним паводкам и лужам размером с Мертвое море, уже распространяют в социальных сетях ролики, где автомобили, проезжающие по городским магистралям, больше напоминают морские торпедные катера. Видео набирает лайки, приводя в ужас жителей других регионов страны, где давно работает дренажно-ливневая система, да и осадков в таком количестве практически не бывает.

При этом некоторые жители города в комментариях предлагают градоначальнику Семея, надев резиновые сапоги для рыбаков, прогуляться по окраинам города.

Появились и архивные кадры 2011 года, когда в путепроводах на кольцевых развязках левобережной части города скопилось столько талых и дождевых вод, что проехать по ним могли только мощные большегрузы, а водители легковушек сидели на крышах своих авто в ожидании помощи земляков.

Вот только дорожным и коммунальным службам города не до веселья. Им предстоят нелегкие недели борьбы с паводками.

Еще за пару недель до начала паводкового периода начальник ДЧС Абайской области полковник Манарбек Шапагатов на специальной пресс-конференции настоятельно рекомендовал жителям региона, в том числе и областного центра, загодя готовиться к приходу большой воды. А в том, что она придет, сомневаться не приходилось.

Так, по данным филиала РГП "Казгидромет", глубина промерзания почвы свыше 50 см отмечается в четырех районах Абайской области. В Абайском районе за прошедшую зиму почва промерзла на 123 см, в Бородулихинском районе – на 81 см, в Бескарагайском районе – на 97см, а в Семее – на 95 см.

В остальных районах области от 25 (Жарминский район) до 46 см (Аягозский район).

При этом высота снежного покрова по области превышает 50 см. В Урджарском районе снегу навалило за зиму на 74 см, в Кокпектинском – на 72 см, в Бородулихинском – 60 см, в остальных районах области толщина снежного покрова составляет от 2 до 20 см. Толщина льда на реках Иртыш и Уба – от 35 до 74 см.

"В связи с выпадением осадков больше нормы в первой декаде января и промерзанием почвы имеются риски подтоплений населенных пунктов в Бородулихинском, Бескарагайском, Урджарском и Кокпектинском районах", – заявил тогда Шапагатов.

Чтобы не допустить подтопления населенных пунктов, сотрудники ДЧС и местных исполнительных органов области разработали план противопаводковых мероприятий.

Предполагалось, что мероприятия стартуют примерно в середине марта, но откачивать воду с улиц Семея пришлось уже в последние дни февраля из-за резкого повышения температуры.

Как заявил руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Семея Медет Алтаев, на текущий момент на откачке талых вод на улицах города задействованы 10 вакуумных ассенизаторских машин и 4 передвижные мотопомпы.

"На текущий момент откачано более 700 кубометров воды. Кроме того, продолжаются работы по вывозу снега в рамках противопаводковых мероприятий с подтопляемых улиц районов Сроства, ул. Аэропортская, Казкрай, Затон. По состоянию на 23 февраля текущего года, с начала зимнего периода 2022-2023 годов с территории города было вывезено более 395 тыс. м³ снега", – привел Алтаев оперативные данные.

Коммунальщики города бросили все силы и резервы на завершение работ по очистке водоприемных колодцев дренажно-ливневых канализации. В целом, в Семее насчитывается 500 водоприемных колодцев на 30 городских улицах. Если учесть, что в областном центре свыше 800 улиц, проспектов и переулков, то охват дренажно-ливневой системой – минимальный.

При этом в Семее уже свыше десяти лет не могут решить проблему грунтовых вод в районах Красного кордона и Восточного поселка. После строительства больницы скорой медицинской помощи была нарушена арычная система и подземные родники изменили привычные русла, в результате чего весной происходят постоянные разливы и подтопления погребов и подвальных помещений в домах и зданиях.

"В текущем году на расчистку и содержание арычной системы, а это 58 км, было выделено 60 млн тенге. Но этого недостаточно, поэтому дополнительно бюджет предусмотрел еще 140 млн тенге", – пояснил аким Семея Нурбол Нурсагатов.

Эти средства пойдут на установку дополнительных лотков и расширения арычной системы. Кроме того, для того, чтобы раз и навсегда решить эту проблему, в Семей были приглашены гидрогеологи, которые проверят всю арычную систему и подземные воды в этих районах. Им предстоит разработать новую систему водоотвода, чтобы исключить подтопление и разливы подземных ключей и источников.

"На сегодняшний день в Семее осталось два опасных участках. Это район Согры и поселок Восточный. И для того, что предотвратить подтопления во время половодья на Иртыше, здесь строятся дамбы", – уверяет Нурбол Нурсагатов.

Дамба в районе Согры уже завершена. В поселке Восточный в работах на строительстве задействованы 35 единиц техники и рабочие подрядных организаций. К началу ледохода на реке все работы по строительству дамбы будут завершены.

Надо сказать, что уроки прошлых лет показали те "узкие места" вдоль побережья Иртыша, где можно ждать прихода большой воды во время весеннего половодья.

Начиная с 2021 года, в Абайской области реализуется проект "Дорожной карты противопаводковых мероприятий на 2021-2023 годы". На сегодняшний день из 12 вошедших в проект мероприятий завершено восемь на общую сумму 85 млн тенге.

"В целом, реализация Дорожной карты позволит нам повысить уровень защищенности сразу 10 населенных пунктов, расположенных вдоль Иртыша и Убы. А это безопасность 433 домов, в которых проживают 1175 человек", – подытожил Манарбек Шапагатов.

Член Общественного совета Абайской области Николай Исаев сообщил корреспонденту Zakon.kz, что на днях в совете заслушали представителя ДЧС области, который заверил в полной готовности всех служб к паводкам.

"И я склонен этой информации верить. Конечно, может случиться всякое, ведь предсказать все в деле паводков просто невозможно. Однако все ошибки прошлых лет в этом году были учтены. Иное дело – состояние улиц в Семее. Здесь еще предстоит немало работы", – сказал Исаев.

По его словам, в Семее пока не чувствуется забота о пешеходах со стороны дорожных служб. Даже при прокладке нового асфальта или проведении ремонтных работ все направлено на удобство автомобилистов. При этом о комфортном передвижении пешеходов пока говорить не приходится.

"На мой взгляд, в Семее около 80% всех перекрестков в настоящее время просто невозможно пересечь обычному пешеходу. Тем более людям с ограниченными возможностями. Потому что именно пешеходные переходы залиты непроходимыми лужами. И чтобы достичь противоположной стороны улицы, пешеходы вынуждены обходить эти огромные лужи, создавая аварийные ситуации и рискуя собственной жизнью и здоровьем", – говорит Николай Исаев.

По его мнению, сейчас самое время городскому акимату создать мониторинговую группу и обследовать все проблемные перекрестки в городе. Это поможет разработать план, как решить проблему непроходимых луж весной и осенью и во время летних ливневых дождей. Возможно, потребуется установить дренажно-ливневую систему, организовать отток талых и дождевых вод или просто приподнять асфальтовое покрытие, чтобы вода вытекала на соседний газон или клумбу.

Екатерина Гуляева