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Замминистра обороны Казахстана обозначил приоритеты военной дипломатии

Замминистра обороны Казахстана обозначил приоритеты военной дипломатии Фото: пресс-служба Минобороны РК
В Астане состоялся брифинг для военных дипломатов. Мероприятие прошло в Национальном университете обороны под руководством заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Султана Камалетдинова.

Представителей дипломатического корпуса проинформировали об основных направлениях и итогах деятельности Министерства обороны за 2022 год, а также перспективах развития оборонно-промышленного комплекса страны.

"Целью международного военного сотрудничества является содействие в развитии казахстанских Вооруженных сил и укрепление военной безопасности государства", – обозначил приоритеты военной дипломатии заместитель министра обороны.

В ходе встречи генерал-лейтенант Султан Камалетдинов выразил признательность военно-дипломатическому корпусу за активное участие и содействие в практической реализации инициатив казахстанской стороны.

О потенциале ОПК Казахстана и перспективах сотрудничества в этой сфере дипломатам рассказал заместитель начальника Департамента оборонно-промышленного комплекса Министерства индустрии и инфраструктурного развития Аскар Тамаев.

Замминистра обороны Казахстана обозначил приоритеты военной дипломатии

Фото: пресс-служба Минобороны РК

От дипломатического корпуса слово было предоставлено дуайену Казахстанской ассоциации военных атташе, полковнику Дираджу Рамананду, представляющему посольство Индии в Казахстане.

По своим направлениям деятельности на брифинге выступили представители департаментов международного сотрудничества, стратегического развития, оперативного планирования, информационных технологий, военного образования и науки, Центра по контролю над вооружениями и обеспечению инспекций.

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Динара Халдарова
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