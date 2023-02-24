Замминистра обороны Казахстана обозначил приоритеты военной дипломатии
Представителей дипломатического корпуса проинформировали об основных направлениях и итогах деятельности Министерства обороны за 2022 год, а также перспективах развития оборонно-промышленного комплекса страны.
"Целью международного военного сотрудничества является содействие в развитии казахстанских Вооруженных сил и укрепление военной безопасности государства", – обозначил приоритеты военной дипломатии заместитель министра обороны.
В ходе встречи генерал-лейтенант Султан Камалетдинов выразил признательность военно-дипломатическому корпусу за активное участие и содействие в практической реализации инициатив казахстанской стороны.
О потенциале ОПК Казахстана и перспективах сотрудничества в этой сфере дипломатам рассказал заместитель начальника Департамента оборонно-промышленного комплекса Министерства индустрии и инфраструктурного развития Аскар Тамаев.
Фото: пресс-служба Минобороны РК
От дипломатического корпуса слово было предоставлено дуайену Казахстанской ассоциации военных атташе, полковнику Дираджу Рамананду, представляющему посольство Индии в Казахстане.
По своим направлениям деятельности на брифинге выступили представители департаментов международного сотрудничества, стратегического развития, оперативного планирования, информационных технологий, военного образования и науки, Центра по контролю над вооружениями и обеспечению инспекций.