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Ожирение повышает риск развития болезни Альцгеймера, заявили ученые

исследование Фото: pixabay
Ученые из Техасского университета в Сан-Антонио выяснили, что 21 ген, связанный с ожирением, также повышает риск развития болезни Альцгеймера, сообщает Zakon.kz.

По мнению экспертов, исследование которых было опубликовано в Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association, новое знание потенциально объясняет, почему болезнь Альцгеймера чаще встречается у пожилых, страдавших ожирением в среднем возрасте. 

Биологи изучили генетические данные 5619 человек, проанализировали 74 гена, связанных с болезнью Альцгеймера. Из них 21 ген был недостаточно или слишком активен у участников с ожирением.

Как выяснилось, 13 генов оказались связаны с индексом массы тела (ИМТ), а еще 8 - с соотношением талии и бедер. Некоторые гены были более тесно связаны с ожирением в среднем возрасте, а не в пожилом, особенно у женщин.

Отмечается, что люди, у которых развивается деменция, склонны терять вес примерно за 5-10 лет до начала заболевания. Авторы заявили, что их результаты означают необходимость более тщательного контроля ожирения в среднем возрасте.

Ранее гастроэнтеролог посоветовал употреблять ряд продуктов, которые помогают улучшить метаболизм.

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