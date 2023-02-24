Астанчанина подозревают в поставке и сбыте мефедрона в особо крупном размере

При задержании астанчанина оперативники изъяли пакет, в котором находилось 30 "бомб", в каждой из которых – от 10 до 30 расфасованных закладок, сообщает Zakon.kz.

Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является психотропным веществом мефедрон общим весом 843 г.



"35-летний астанчанин не успел спрятать закладки по тайникам. Также наркополицейские изъяли мобильный телефон подозреваемого, в котором имеется переписка c куратором по продаже наркотических средств и фотоотчет о сбыте мефедрона. 23 февраля подозреваемый был заключен под стражу", – рассказали в пресс-службе ДП Акмолинской области.

Отмечается, что сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности была получена оперативная информация в отношении жителя Астаны, который занимался поставкой и сбытом мефедрона в особо крупном размере как в самой столице, так и за ее пределами.

По данному факту было начато досудебное производство по п. 5 ч. 3. ст. 297 УК РК "Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ с использованием электронных и информационных ресурсов".

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.



