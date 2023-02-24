Исторический максимум потребления газа в отопительный сезон зафиксировали в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "НК "QazaqGaz" Санжара Жаркешова, который отметил, что в отопительный период (2022-2023) зафиксирован исторический максимум потребления газа в cтране, сообщает Zakon.kz.

Санжар Жаркешов отчитался об итогах деятельности национальной компании за 2022 год, планах на предстоящий период и стратегическом видении газовой отрасли, а также представил предложения по реализации реформ в газовой отрасли. Также он доложил о предпринятых мерах по бесперебойному обеспечению населения природным газом.

Жаркешов проинформировал о ходе строительства газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган. В число приоритетных инвестиционных проектов входят строительство подводящего газопровода к ТЭЦ города Алматы, строительство второй нитки газопровода "Бейнеу – Жанаозен", расширение газопровода "Макат – Северный Кавказ".

Также он рассказал президенту об активной работе по наращиванию ресурсной базы и реализации программы геологоразведки.

Токаев поручил Жаркешову продолжить реформирование газовой отрасли для повышения ее инвестиционной привлекательности.