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В Акмолинской области 45 россиян эвакуировали с трассы из-за непогоды

россияне Фото: скриншот видео
В Акмолинской области 45 человек эвакуированы с трассы в пункты обогрева из-за непогоды, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС региона, с участка трассы Жаксы-Есиль-Бузулук, на 60 км, спасатели и полицейские эвакуировали пассажиров автобуса, среди которых были трое детей.

45 граждан РФ были размещены в пункте обогрева в "Детском интернате" при КГУ ОСШ им. С. Серикова. Их обеспечили горячим питанием и оказали необходимую помощь.

"Мы, группа туристов из городов Челябинска и Екатеринбурга, двигались в направлении Казахстана, город Астану в турпоездку. Но в связи с погодными условиями были вынуждены остановиться. Нам была оказана поддержка сотрудниками МЧС, патрульной полиции и акимата Есильского района. Выражаю огромную благодарность от себя лично и от всей своей группы за оказанную поддержку. Большое всем спасибо", – отметила одна из эвакуированных.

ДЧС Акмолинской области просит жителей и гостей области при получении СМС-уведомлений о закрытии дорог не выезжать в путь.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в Алматы и 8 областях страны на 25 февраля.

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Елена Беляева
Казгидромет Акмолинская область
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