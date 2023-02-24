Ученые вычислили профессии самых плодовитых мужчин

Специалисты из Гарвардской медицинской школы провели исследование и выяснили мужчины каких профессий имеют больше сперматозоидов, сообщает Zakon.kz.

Результаты они опубликовали в журнале Human Reproduction.

Согласно информации ученых, около 40% случаев бесплодия связаны с качеством и количеством сперматозоидов. Предыдущий анализ, проведенный исследовательской группой EARTH, показал, что среди мужчин, обращающихся за лечением бесплодия, количество и качество спермы снизились на целых 42% в период с 2000 по 2017 год.

В новом исследовании приняли участие 377 мужчин, обратившихся в клиники для лечения бесплодия. Ученые обнаружили, что у мужчин, которые часто поднимали или перемещали тяжелые предметы на работе, общее количество сперматозоидов было на 44% выше по сравнению с теми, кто занимался менее активным трудом.

Выяснилось, что мужчины, которые сообщали о большей физической активности на работе, также имели более высокий уровень мужского полового гормона тестостерона и, как это ни парадоксально, женского гормона эстрогена. Ученые объяснили, что это связано с тем, что избыток тестостерона превращается в эстроген – это необходимо для поддержания нормальных уровней обоих гормонов в организме.

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