Педагог Ирина Чернова рассказала о том, как развивать концентрацию внимания у подростков, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Газетой.Ru" эксперт отметила, что школьники 12-13 лет могут концентрироваться на выполнении задания не более 25 минут. Если у подростка проблемы с усидчивостью и концентрацией, то эти умения можно развивать с помощью специальных упражнений, считает эксперт.



"Почитайте ребенку текст вслух и попросите его посчитать в нем количество слов на определенную букву. Также эффективно работает тренировка умения выполнять два дела одновременно, например читать вслух и приседать", – посоветовала преподаватель.

Объемные задания специалист посоветовала разбивать на одну большую задачу и несколько маленьких, и отводить на каждую из них не больше 25 минут, а еще чередовать работу и отдых.

"Например, сейчас мы делаем упражнение по русскому языку, потом можно заняться чем-то другим, а затем снова вернуться к домашним заданиям. Можно включать таймер и контролировать затраченное время на выполнение". Ирина Чернова

Педагог уверена, что данные схемы выполнения уроков помогут детям лучше и дольше сохранять концентрацию и меньше уставать.

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