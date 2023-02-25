В турецком городе спасатели приостановили снос здания из-за кошки

В Диярбакыре спасатели несколько часов вызволяли кошку из частично разрушенного землетрясением здания сообщает Zakon.kz

По информации телеканал TRT на русском здание планировали снести, но работы приостановили, узнав, что внутри находится живая кошка по кличке Зена.

Ранее сообщили что число погибших в Турции превысило 44 тыс. человек.

Два мощных землетрясения произошли в регионе 6 февраля. После этого произошли тысячи повторных подземных толчков.

Сегодня были зафиксированы еще два землетрясения: в провинции Конья зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3 и в районе Гюрюн провинции Сивас. Жертв и разрушений нет. Об этом сообщили в AFAD.