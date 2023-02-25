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В городах Казахстана не ожидаются неблагоприятные метеоусловия

В городах Казахстана не ожидаются неблагоприятные метеоусловия Фото: pixabay
По информации синоптиков, 25 февраля неблагоприятные метеорологические условия по республике не ожидаются, сообщает Zakon.kz.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, в субботу на территории Казахстана ожидаются снег, дождь и туман.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее сообщали, что в Алматы и восьми областях Казахстана в субботу ожидаются туман, гололед и метель.

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