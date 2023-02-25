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Живыми нашли пастухов в Алматинской области

Живыми нашли пастухов в Алматинской области Фото: ДЧС Алматинской области
В Алматинской области успешно завершились поиски двоих пастухов, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Департаменте по ЧС региона, ночью 24 февраля поступило сообщение, что мужчины 1975 и 1980 годов рождения не могут самостоятельно вернуться домой, находясь в западне.

"24 февраля 2023 года в 00:21 в ДЧС поступило сообщение о том, что в с. Жибек жолы на станции Коркудык двое мужчин при выпасе скота, из-за повышенного уровня воды в поливном канале, при возвращении домой не смогли самостоятельно перебраться через него". ДЧС Алматинской области
спасение пастухов в Алматинской области

Фото: ДЧС Алматинской области

На помощь отправились специалисты РОСО Алматы, проводя спасательные работы согласно плану взаимодействия. В 03:40 аварийно-спасательные работы были завершены.

"Люди и 50 голов овец были переправлены с помощью лодки на другой берег в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались".ДЧС Алматинской области

Спасатели просят граждан соблюдать меры предосторожности в паводковый период.

Ранее появилась информация, что в Алматинской области подтоплены порядка 50 домов поселка Узынагаш и несколько улиц. Также жители села Шенгельды своими силами справились с большой водой.

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Оксана Житникова
Алматинская область
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