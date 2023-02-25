Алихан Смаилов: "Хоргос" возобновит работу в ближайшее время
С докладами о реализуемых мерах и планах на предстоящий период выступили аким региона Бейбит Исабаев, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, а также вице-министры национальной экономики Бауыржан Омарбеков и энергетики – Жандос Нурмаганбетов.
На совещании Смаилов отметил, что развитие логистики играет важную роль в развитии экономики страны. Он напомнил, что с начала пандемии простаивал Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос", однако в настоящее время с китайской стороной достигнуто соглашение по его открытию.
"Хоргос" должен начать свою работу в ближайшее время. Теперь необходимо ускорить подготовительные процессы и обеспечить взаимодействие всех структур, задействованных в деятельности Центра".
В своем выступлении премьер-министр отметил, что развитию сельских территорий и агропромышленного сектора республики в ближайшие годы будет уделяться самое пристальное внимание. Это в том числе подразумевает принятие мер по повышению доходов и качества жизни сельчан.
По его словам, акимату области совместно с Минэкологии необходимо обеспечить качественную модернизацию ирригационных сетей и своевременную сдачу в эксплуатацию водных объектов. Еще одним актуальным вопросом остается возврат неиспользуемых земель в госсобственность.
"Несмотря на проводимую местными исполнительными органами работу, в области все еще не используется 857 тыс. га сельхозземель. При этом потребность населения в пастбищных угодьях составляет более 680 тыс. га. Нужно проработать механизмы передачи земель вокруг сельских населенных пунктов их жителям для выпаса скота. Работу в этом направлении следует усилить".Алихан Смаилов
В части инженерной инфраструктуры глава Правительства указал на то, что уровень износа используемых канализационных сетей достиг 58%, и отметил необходимость активизировать работу в данном направлении со стороны акимата.
Обратил внимание Алихан Смаилов и на ряд нерешенных социальных проблем. Так, в области более пяти тысяч детей обучаются в 69 приспособленных школах, еще одна – аварийная и 26 – саманные.
Вместе с тем он отметил, что реализация нацпроекта "Комфортная школа" позволит решить проблему дефицита качественных ученических мест. В частности, до 2026 года в регионе планируется открыть 10 новых оборудованных школ. На эти цели в республиканском бюджете предусмотрено 55 млрд тг.
"Наряду с этим в Министерстве финансов есть созданный за счет средств коррупционеров внебюджетный фонд. Его средства также будут направлены на строительство школ".
Говоря о положении дел в здравоохранении, глава правительства указал на то, что 59 медицинских объектов в области расположены в арендованных и приспособленных помещениях.
"В рамках Национального проекта по модернизации сельского здравоохранения в течение двух лет эти объекты будут приведены в соответствие с нормативами. Для этого акимату надо оперативно обеспечить выделение земельных участков и подведение инженерных коммуникаций".
Кроме того, Алихан Смаилов обозначил важность решения вопроса дефицита медработников в сельской местности. Здесь, по его словам, нужно максимально использовать инструменты программы "С дипломом – в село".
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Переходя к экономическому блоку вопросов, Смаилов отметил, что развитие логистики играет важную роль в развитии экономики страны. Он напомнил, что с начала пандемии простаивал Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос", однако в настоящее время с китайской стороной достигнуто соглашение по его открытию.
В завершение своего выступления премьер-министр озвучил ряд конкретных поручений уполномоченным госорганам: проработать вопросы строительства газораспределительных сетей в населенных пунктах, магистрального газопровода "Талдыкорган-Ушарал", реконструкции котельной "Баскуат" в Талдыкоргане и обеспечения качественной питьевой водой жителей города Текели.