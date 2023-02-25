Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанские фермеры подали заявки на 17,1 млрд тенге на субсидирование

Казахстанские фермеры подали заявки на 17,1 млрд тенге на субсидирование Фото: primeminister.kz
3067 заявок на субсидирование на общую сумму 17,1 млрд тенге подали казахстанские фермеры на портале gosagro.kz с 1 февраля, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства сельского хозяйства, одобрение получили заявки на 134,6 млн тенге, из которых 20 млн уже выплачены сельхозтоваропроизводителям.

В министерстве напомнили, что в системе реализован механизм "Лист ожидания", в который вне зависимости от наличия бюджета попадают одобренные заявки с присвоением порядкового номера.

"Таким образом, бюджет распределяется только по заявкам в "Листе ожидания", от первой по дате к следующей автоматически, без дополнительных действий со стороны фермера. Данный подход обеспечивает прозрачность распределения средств и исключает человеческий фактор при выплате субсидий".

Вместе с тем у региональных акиматов имеется значительная задолженность перед фермерами за 2022 год по 4025 заявкам, поставленным в резерв. Данные перенесены в личные кабинеты управлений сельского хозяйства из системы Qoldau. Таким образом, по направлению инвестиционного субсидирования и переработке продукции акиматы на местах смогут перейти к оплате новых заявок только после погашения долгов прошлого года.

"Функционал по формированию платежей исторических данных в ЕГИСС реализован. Соответствующие разъяснения в акиматы областей направлены".

Также в министерстве отметили, что по субсидированию процентной ставки в системе зарегистрировано более 250 финансовых институтов, которые уже подали заявки в управления сельского хозяйства на сумму 1,8 млрд тенге.

25 февраля премьер-министр РК Алихан Смаилов заявил о скором открытии центра приграничного сотрудничества "Хоргос".

Читайте также

Прогноз по инфляции пересмотрели в Нацбанке Казахстана

Нацбанк сохранил базовую ставку

Каким странам Казахстан продает яблоки и груши

Мухит Турсынали
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
с 1 апреля казахстанцы будут получать уведомления о штрафах двумя способами
Казахстанцы с 1 апреля будут получать уведомления о штрафах из двух источников
Ерке Есмахан показала родителей Raim
Ерке Есмахан показала родителей Raim
Правила торговли изменились в Казахстане
Правила торговли изменились в Казахстане
торги на бирже
Курсы валют на выходные дни: 25-26 февраля
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления