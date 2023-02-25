Казахстанские фермеры подали заявки на 17,1 млрд тенге на субсидирование

3067 заявок на субсидирование на общую сумму 17,1 млрд тенге подали казахстанские фермеры на портале gosagro.kz с 1 февраля, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства сельского хозяйства, одобрение получили заявки на 134,6 млн тенге, из которых 20 млн уже выплачены сельхозтоваропроизводителям.



В министерстве напомнили, что в системе реализован механизм "Лист ожидания", в который вне зависимости от наличия бюджета попадают одобренные заявки с присвоением порядкового номера.

"Таким образом, бюджет распределяется только по заявкам в "Листе ожидания", от первой по дате к следующей автоматически, без дополнительных действий со стороны фермера. Данный подход обеспечивает прозрачность распределения средств и исключает человеческий фактор при выплате субсидий".

Вместе с тем у региональных акиматов имеется значительная задолженность перед фермерами за 2022 год по 4025 заявкам, поставленным в резерв. Данные перенесены в личные кабинеты управлений сельского хозяйства из системы Qoldau. Таким образом, по направлению инвестиционного субсидирования и переработке продукции акиматы на местах смогут перейти к оплате новых заявок только после погашения долгов прошлого года.

"Функционал по формированию платежей исторических данных в ЕГИСС реализован. Соответствующие разъяснения в акиматы областей направлены".

Также в министерстве отметили, что по субсидированию процентной ставки в системе зарегистрировано более 250 финансовых институтов, которые уже подали заявки в управления сельского хозяйства на сумму 1,8 млрд тенге.

25 февраля премьер-министр РК Алихан Смаилов заявил о скором открытии центра приграничного сотрудничества "Хоргос".