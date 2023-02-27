Праздник зимнего спорта "Север" прошел в СКО

Областная зимняя спартакиада "Север-2023" прошла в районе имени Г. Мусрепова в Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

На протяжении нескольких дней за победу боролись более 400 спортсменов со всех районов региона. Спортивное мероприятие посетили именитые спортсмены, неоднократные чемпионы республики и области.





Фото: пресс-служба акимата СКО





Соревнования проходили в таких видах спорта, как хоккей с шайбой, футзал, шорт-трек, конькобежный спорт, зимнее президентское многоборье, лыжные гонки, керлинг, хоккей с мячом.

Участников и гостей областной зимней спартакиады "Север-2023" приветствовал заместитель акима Северо-Казахстанской области Даурен Жандарбек. От имени акима области он пожелал спортсменам больших побед и высоких достижений.





Фото: пресс-служба акимата СКО





По итогам областного зимнего праздника "Север-2023" третье место заняла команда Аккайынского района, набравшая 148 очков. На втором месте – команда Кызылжарского района – 153 очка. А победила, набрав максимальное количество очков, 216, команда района имени Габита Мусрепова. Все команды-призеры были награждены кубками, дипломами и денежными сертификатами. Флаг областного зимнего спортивного праздника "Север" был передан команде Кызылжарского района.





Фото: пресс-служба акимата СКО



