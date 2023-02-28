Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Врачи-кардиологи доказали, что брак позволяет жить дольше

Врачи-кардиологи доказали, что брак позволяет жить дольше Фото: pixabay
Врачи-кардиологи из Университета Колорадо доказали, что брак позволяет жить дольше, сообщает Zakon.kz.

Американский колледж кардиологии установил, что мужчины, никогда не состоявшие в браке, чаще умирают после постановки диагноза сердечной недостаточности. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Американского колледжа кардиологов.

Исследователи обнаружили, что холостяки более чем в два раза чаще умирают в течение пяти лет после постановки диагноза, чем мужчины женатые. У исследователей из Колорадо нет четкой интерпретации этих результатов. Есть предположение, что на смертность влияют изоляция, которую испытывают одинокие мужчины, и вызванный ею стресс.

Интересно, что защитный эффект распространяется и на овдовевших и разведенных представителей сильного пола. Выводы, основанные на анализе данных 6800 взрослых мужчин, – еще один факт в копилку пользы женитьбы для здоровья. Ранее другие исследования показали, что брак снижает риск деменции, инсульта и развития диабета 2 типа.

Тому, как брак или крепкие романтические отношения благотворно влияют на здоровье и психику, посвящено немало научных работ. К примеру, известно, что одиночество у женщин (но не у мужчин) ведет к ожирению, а развод повышает риски ранней смерти. Между тем у людей, состоящих в браке в среднем возрасте, намного меньше шансов заработать слабоумие в старости.

Стоит отметить, что ежегодно в межсезонье у 60–80% людей наблюдаются симптомы авитаминоза. Нехватка достаточного количества тех или иных витаминов и микроэлементов в организме ведет к неприятным последствиям и симптомам.

Читайте также

В каких областях чаще всего болеют раком, рассказали в Минздраве

"Боюсь землетрясения!": как справиться со страхом и помочь себе выжить

1,7 млрд тенге выделено в Павлодарской области на помощь инвалидам

Айсулу Омарова
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В социальных сетях распространяют фейк об отправке казахстанской военной техники в Украину
В соцсетях распространяют фейк об отправке казахстанской военной техники в Украину
Казахстан Шенген визы
Казахстан в черном списке Шенгена: в МИД прокомментировали сообщения СМИ
Питт Джоли фото комментарии
Брэд Питт заинтриговал поклонников совместным фото с Анджелиной Джоли
11 человек привлекут к ответственности за игру в кокпар на автотрассе в Жетысуской области
11 человек привлекут к ответственности за игру в кокпар на автотрассе в Жетысуской области
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления