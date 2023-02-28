Врачи-кардиологи доказали, что брак позволяет жить дольше

Врачи-кардиологи из Университета Колорадо доказали, что брак позволяет жить дольше, сообщает Zakon.kz.

Американский колледж кардиологии установил, что мужчины, никогда не состоявшие в браке, чаще умирают после постановки диагноза сердечной недостаточности. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Американского колледжа кардиологов.

Исследователи обнаружили, что холостяки более чем в два раза чаще умирают в течение пяти лет после постановки диагноза, чем мужчины женатые. У исследователей из Колорадо нет четкой интерпретации этих результатов. Есть предположение, что на смертность влияют изоляция, которую испытывают одинокие мужчины, и вызванный ею стресс.

Интересно, что защитный эффект распространяется и на овдовевших и разведенных представителей сильного пола. Выводы, основанные на анализе данных 6800 взрослых мужчин, – еще один факт в копилку пользы женитьбы для здоровья. Ранее другие исследования показали, что брак снижает риск деменции, инсульта и развития диабета 2 типа.

Тому, как брак или крепкие романтические отношения благотворно влияют на здоровье и психику, посвящено немало научных работ. К примеру, известно, что одиночество у женщин (но не у мужчин) ведет к ожирению, а развод повышает риски ранней смерти. Между тем у людей, состоящих в браке в среднем возрасте, намного меньше шансов заработать слабоумие в старости.

Стоит отметить, что ежегодно в межсезонье у 60–80% людей наблюдаются симптомы авитаминоза. Нехватка достаточного количества тех или иных витаминов и микроэлементов в организме ведет к неприятным последствиям и симптомам.

