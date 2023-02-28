В Лисаковске сидевшая на подоконнике 4 этажа пенсионерка едва не сорвалась

Сидящая на краю подоконника пенсионерка чуть не сорвалась с четвертого этажа в Лисаковске, передает Zakon.kz.

Сообщение о сидящей на подоконнике 4 этажа женщине поступило в дежурную часть ОП Лисаковска 26 февраля.

Испуганные жильцы стали кричать, чтобы женщина держалась.

На место происшествия прибыл участковый инспектор Ерлан Танжариков.

"Я немедленно поднялся, мне удалось буквально затащить женщину в комнату. Оказалось, что 70-летняя женщина больна. Ее дочь ушла в магазин, в это время мать открыла окно и села на подоконник", – рассказал участковый инспектор полиции.

Дочь отлучилась лишь на несколько минут, оставив присматривать за бабушкой семилетнего сына.



В пресс-службе ДП Костанайской области отметили, что Ерлан Танжириков работает на административном участке с 2018 года. До этого он работал в Тарановском районе и не раз проявлял себя. К примеру, участковый был удостоен президентской награды – медали "Ерлігі үшін".

Полицейский отмечен высоким званием за задержание преступника, совершившего нападение на дом одиноких женщин 29 февраля 2016 года в районе Б. Майлина. В тот же день участковый спас рыбака и его жену.

Ранее стало известно, что в Усть-Каменогорске малыш упал с лестницы в детском саду.