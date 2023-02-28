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Студенты столичного универа жалуются на протекающую крышу и тараканов

Студенты столичного универа жалуются на протекающую крышу и тараканов Фото: pexels
Протекает крыша и тараканы: студенты Казахского национального университета искусств (КазНУИ) "Шабыт" рассказали про антисанитарные условия, сообщает Zakon.kz.

Видео было опубликовано в Telegram-канале ZTB.KZ.

По словам одного из обучающегося на платной основе, "когда тает снег или льет дождь, у нас начинает капать с крыши". В связи с этим по всему холлу приходится ставить ведра. 

Еще один студент отмечает, что в здании ползают тараканы. Он уточнил, больше всего их в туалетах. Также добавил, что "там грязно, нет ни туалетной бумаги, ни мыла".


В пресс-службе КАЗНУИ прокомментировали опубликованный ролик и дали пояснения.

"Видео и фотографии, опубликованные в социальных сетях, были сделаны во время текущего ремонта в прошлом году, при вскрытии герметизации швов", — заявили в университете.

Сказано, что во всех зданиях учебных корпусов университета ежегодно проводится текущий ремонт. К тому же КАЗНУИ подана заявка для проведения капитального ремонта.

"При этом в учебном заведении два раза в месяц проводится дезинфекция и дизинсекция. Для этого заключен договор с обслуживающей компанией. Что касается средств гигиены, замечания были устранены".Пресс-служба КАЗНУИ

В настоящее время проводится тендер для получения более качественных клининговых услуг, заключили в университете.

6 января 2023 года вице-министр науки и высшего образования Казахстана Куаныш Ергалиев сказал, что не исключает роста цен на обучение в вузах.

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