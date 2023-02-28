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Немецкий футболист Юрген Клинсманн стал тренером сборной Южной Кореи

Футбол Тренер Кореи Фото: Instagram/j_klinsmann
Юрген Клинсманн встал у руля сборной Южной Кореи по футболу. Экс-наставник "Баварии" и команды Германии подписал контракт, рассчитанный до конца 2026 года, сообщает Zakon.kz.

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58-летний немецкий специалист на этом посту португальца Паулу Бенту, который покинул должность по завершению ЧМ-2022 в Катаре. 

Клинсманн дебютирует в новой команде в товарищеском матче против сборной Колумбии, который пройдет 24 марта, сообщили в пресс-службе Федерация футбола Кореи.

"Очень счастлив и для меня большая честь быть главным тренером сборной Кореи. Я прекрасно понимаю, что эта дружина на протяжении длительного времени постоянно развивается и дает результаты. Для меня большая честь идти по стопам великих тренеров, руководивших сборной Кореи, от тренера Гуса Хиддинка до бывшего тренера Пауло Бенто. Я сделаю все возможное, чтобы добиться успешных результатов на предстоящем Кубке Азии и Чемпионате мира 2026 года".Юрген Клинсманн

Последним местом работы Юргена была немецкая "Герта", где он трудился один год. С 2011 года в течение пяти лет занимал пост главного тренера сборной США. В этот период Клинсманн выиграл чемпионат Северной и Центральной Америки 2013 года, и сумел выйти в 1/8 финала на чемпионате мира 2014 года в Бразилии.

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