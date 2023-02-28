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Массовую драку устроили посетители кафе в Жетысуской области

Массовая драка произошла в Жетысуской области Фото: pexels
В Жетысуской области ночью 26 февраля произошла массовая драка в кафе, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Жетысуской области, в ночь на 26 февраля в полицию поступил звонок от местных жителей по поводу групповой драки.

Как выяснили стражи порядка, гулявшие в одном из кафе две компании молодых людей повздорили между собой и устроили выяснение отношений на кулаках.

"Установлены все семь участников потасовки, возраст – 25-30 лет. Все были задержаны и после обязательного медобследования доставлены в полицию для дачи показаний". Пресс-служба ДП Жетысуской области

Сейчас по факту начато расследование, предусмотренное ст. 293 ч. 2 УК РК ("Хулиганство").

23 февраля около 23:00 в Бостандыкском районе Алматы произошла драка между молодыми людьми. Видео с массовой дракой появилось в соцсетях.

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