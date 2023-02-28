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Мавр Абдуллин назначен заместителем акима Актюбинской области

Мавр Абдуллин назначен заместителем акима Актюбинской области Фото: пресс-служба акима Актюбинской области
По согласованию с Администрацией президента распоряжением главы региона Мавр Абдуллин назначен заместителем акима Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Мавр Абдуллин родился в 1973 году. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт по специальности "экономист-менеджер".

Трудовую деятельность начал в 1990 году в Уилской районной организации ДЭУ-40. Занимался частным предпринимательством в Уилском районе. Работал заведующим Уилским районным отделом культуры, заместителем акима Уилского района, заместителем начальника управления сельского хозяйства Актюбинской области.

С 2012 по 2015 год был акимом Уилского района Актюбинской области. Позже работал акимом Алгинского района Актюбинской области, заместителем акима Актюбинской области, акимом г. Актобе.

С января 2023 года по настоящее время работает советником акима Актюбинской области по вопросам сельского хозяйства.

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