Сотрудники госучреждения, работающие в сфере общественного согласия, получат доплаты к зарплате

Минтруда подготовило изменения и дополнения в постановления правительства РК, в котором предусмотрено установление доплаты работникам коммунальных государственных учреждений "Қоғамдық келісім", сообщает Zakon.kz.

В частности, доплата в 50% от должного оклада будет назначена:

работникам основного персонала за работу по организации и проведению научно-исследовательских работ в сфере государственной этнополитики, изучения сферы межэтнических отношений, проведения анализа их современного состояния, прогнозирования развития и выработки рекомендаций по их совершенствованию;

работникам основного персонала за работу, связанную с обслуживанием населения по обеспечению сохранности, пропаганде народного творчества, этнокультурных традиций и обрядов, их адаптации к современным историческим и социально-экономическим условиям;

за работу, связанную с проведением конкурсов, фестивалей, культурно-просветительских проектов, акций, семинар-тренингов, форумов и других мероприятий по вопросам реализации государственной политики в сфере общественного согласия, общенационального единства и межэтнических отношений;

работникам управленческого персонала за работу по реализации государственной политики в сфере межэтнических отношений.

Планируется, что постановление будет введено в действие с 1 января 2023 года.

Проект постановления размещен на сайте Открытые НПА для публичногоа обсуждения до 14 марта 2023 года.