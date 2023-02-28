Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Сотрудники госучреждения, работающие в сфере общественного согласия, получат доплаты к зарплате

Сотрудники в сфере общественного согласия получат доплату к зарплате Фото: Zakon.kz
Минтруда подготовило изменения и дополнения в постановления правительства РК, в котором предусмотрено установление доплаты работникам коммунальных государственных учреждений "Қоғамдық келісім", сообщает Zakon.kz.

В частности, доплата в 50% от должного оклада будет назначена:

  • работникам основного персонала за работу по организации и проведению научно-исследовательских работ в сфере государственной этнополитики, изучения сферы межэтнических отношений, проведения анализа их современного состояния, прогнозирования развития и выработки рекомендаций по их совершенствованию;
  • работникам основного персонала за работу, связанную с обслуживанием населения по обеспечению сохранности, пропаганде народного творчества, этнокультурных традиций и обрядов, их адаптации к современным историческим и социально-экономическим условиям;
  • за работу, связанную с проведением конкурсов, фестивалей, культурно-просветительских проектов, акций, семинар-тренингов, форумов и других мероприятий по вопросам реализации государственной политики в сфере общественного согласия, общенационального единства и межэтнических отношений;
  • работникам управленческого персонала за работу по реализации государственной политики в сфере межэтнических отношений.

Планируется, что постановление будет введено в действие с 1 января 2023 года.

Проект постановления размещен на сайте Открытые НПА для публичногоа обсуждения до 14 марта 2023 года.

Читайте также

Запрет полетов над Санкт-Петербургом сняли

Секреты великих женщин помогут казахстанцам выиграть деньги

Банкротство физлиц: ответы на вопросы

Лариса Черненко
Открытые НПА МТСЗН РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В социальных сетях распространяют фейк об отправке казахстанской военной техники в Украину
В соцсетях распространяют фейк об отправке казахстанской военной техники в Украину
Казахстан Шенген визы
Казахстан в черном списке Шенгена: в МИД прокомментировали сообщения СМИ
Питт Джоли фото комментарии
Брэд Питт заинтриговал поклонников совместным фото с Анджелиной Джоли
11 человек привлекут к ответственности за игру в кокпар на автотрассе в Жетысуской области
11 человек привлекут к ответственности за игру в кокпар на автотрассе в Жетысуской области
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления