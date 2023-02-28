Трое студентов отравились угарным газом в вузе Костаная
Фото: polisia.kz
Задымление аудитории произошло в одном из вузов Костаная. Трое студентов отравились угарным газом, сообщает Zakon.kz.
Задымление произошло в одном из кабинетов в здании КРУ им. Ахмета Байтурсынова, расположенного на улице Тауелсиздик.
"Жертв нет. Проводится эвакуация остальных учащихся", - рассказали в полиции.
Предварительная причина задымления выясняется.
4 января трое детей попали в больницу из-за отравления угарным газом в Алматинской области. Потерпевшие получили отравление из-за забитого дымохода.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ