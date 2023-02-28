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Трое студентов отравились угарным газом в вузе Костаная

Костанай Фото: polisia.kz
Задымление аудитории произошло в одном из вузов Костаная. Трое студентов отравились угарным газом, сообщает Zakon.kz.

Задымление произошло в одном из кабинетов в здании КРУ им. Ахмета Байтурсынова, расположенного на улице Тауелсиздик.

"Жертв нет. Проводится эвакуация остальных учащихся", - рассказали в полиции.

Предварительная причина задымления выясняется.

4 января трое детей попали в больницу из-за отравления угарным газом в Алматинской области. Потерпевшие получили отравление из-за забитого дымохода.

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