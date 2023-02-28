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Афера с автомобилем: мошенники задержаны в Алматы

мошенники, Алматы Фото: polisia.kz
Новая схема мошенничества зафиксирована полицией Алматы. Шесть человек задержаны по факту мошенничества, сообщает Zakon.kz.

Гражданин О. заключил договор с одним из ТОО, занимающийся прокатом автомашин, об аренде Toyota Camry. В итоге машина была изъята у скупщика, шестого человека в цепочке перепродажи авто.

При проведении следственных действий, допросов и очных ставок были выяснены следующие обстоятельства: гражданин О., заключивший договор аренды, нанял человека, который должен был забрать машину с назначенного места и заявить об угоне. Последний, чтобы не “светиться”, попросил об услуге третьего, пообещав ему вознаграждение.

По замыслу он должен поехать в офис и забрать ключи от авто. Тем временем второй фигурант в цепочке нанял еще двух незнакомцев, чтобы они перегнали Toyota в условленное место. Последнее звено – скупщик, гражданин И., у которого были изъяты госномера от похищенной машины.

По словам этого фигуранта, он не знал о криминальном происхождении Toyota, а “продавец” сообщил ему, что машину получил в счет погашения долг, рассказал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.

Все участники этой аферы задержаны. Зарегистрировано уголовное дело. Фигуранты находятся под стражей.

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