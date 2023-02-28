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Четверо погибли и трое пострадали в ДТП с грузовиком в Атырауской области

Четверо погибли и трое пострадали в ДТП с грузовиком в Атырауской области Фото: пресс-служба ДП Атырауской области
28 февраля в Атырауской области в дорожно-транспортном происшествии погибли четыре человека, сообщает Zakon.kz.

По данным региональной полиции, трагедия произошла утром на 492 км автодороги Актобе-Атырау-Астрахань в направлении Макат - Кызылкога.

Сказано, что водитель автомобиля Toyota Ipsum не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

Четверо погибли и трое пострадали в ДТП с грузовиком в Атырауской области

Фото: пресс-служба ДП Атырауской области

"В результате 4 человека погибли. Трое с различными телесными повреждениями доставлены в Макатскую районную больницу".Пресс-служба ДП Атырауской области

27 февраля автовоз загорелся после ДТП в Мангистауской области: четыре человека погибли.

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