Четверо погибли и трое пострадали в ДТП с грузовиком в Атырауской области

28 февраля в Атырауской области в дорожно-транспортном происшествии погибли четыре человека, сообщает Zakon.kz.

По данным региональной полиции, трагедия произошла утром на 492 км автодороги Актобе-Атырау-Астрахань в направлении Макат - Кызылкога.

Сказано, что водитель автомобиля Toyota Ipsum не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.





Фото: пресс-служба ДП Атырауской области

"В результате 4 человека погибли. Трое с различными телесными повреждениями доставлены в Макатскую районную больницу". Пресс-служба ДП Атырауской области

27 февраля автовоз загорелся после ДТП в Мангистауской области: четыре человека погибли.