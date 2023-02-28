Четверо погибли и трое пострадали в ДТП с грузовиком в Атырауской области
Фото: пресс-служба ДП Атырауской области
28 февраля в Атырауской области в дорожно-транспортном происшествии погибли четыре человека, сообщает Zakon.kz.
По данным региональной полиции, трагедия произошла утром на 492 км автодороги Актобе-Атырау-Астрахань в направлении Макат - Кызылкога.
Сказано, что водитель автомобиля Toyota Ipsum не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.
Фото: пресс-служба ДП Атырауской области
"В результате 4 человека погибли. Трое с различными телесными повреждениями доставлены в Макатскую районную больницу".Пресс-служба ДП Атырауской области
27 февраля автовоз загорелся после ДТП в Мангистауской области: четыре человека погибли.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ