Казахстан завоевал первое "золото" на зимних Играх "Дети Азии-2023"
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В соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина на призовые ступени пьедестала почета поднялись представители Казахстана Илья Мизерных и Илья Шильников. Чемпионом этих состязаний стал Илья Мизерных, за лучший прыжок он получил от судей 239,3 балла.
Фото: Instagram/drs_kz
За ним на подиуме расположился с "серебром" Илья Шильников с активом 227,3 балла. После этого успеха в копилке казахстанской молодежи 4 награды: 1 "золото", 2 "серебра" и 1 "бронза". И по данному показателю казахстанцы входят в тройку лучших на этих Играх.
Ранее две медали завоевали наши представители в шорт-треке: Малика Жолтабар и Меиржан Толеген.