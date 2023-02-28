Сырымбек Тау: Мы верим, что за нами – сильные и предприимчивые граждане

Как рассказал сопредседатель партии Respublica Сырымбек Тау, главной целью новой партии является формирование политической силы, которая призвана консолидировать и представлять интересы казахстанских предпринимателей в системе государственного управления, сообщает Zakon.kz.

В Respublica убеждены, что предпринимательство станет новым драйвером казахстанской экономики и основой благосостояния граждан нашей страны. Подробнее – в интервью одного из лидеров партии.

– Было ли у партий достаточно времени для подготовки к выборам и чувствуете ли вы конкурентную борьбу?

– О проведении парламентских выборов стало известно еще осенью прошлого года, когда президентом был заблаговременно представлен график будущих избирательных кампаний. И поэтому да, у всех партий было достаточно времени для того, чтобы подготовиться.

Respublica выступает за открытую конкуренцию. Исходя из нашего бизнес-опыта, мы знаем, что конкуренция способствует общему прогрессу, в том числе и общества, и рыночных отношений в целом. С момента старта агитационного этапа гонка становится еще более очевидной.

– Что в глазах избирателей должно выгодно отличать вашу партию от других?

– Respublica – партия людей дела. Мы опытные и эффективные управленцы, лидеры с чистой деловой репутацией. Мы не чиновники, а созидатели. Каждый из нас создает тысячи рабочих мест. В рядах нашей партии представители сфер сельского хозяйства, машиностроения, фармацевтики, ритейла, кино, медиа, финансов. За каждым – личная история успеха и помощь множеству сограждан найти себя. Мы наработали опыт в бизнесе и корпоративном управлении, который хотим посвятить стране.

Всех нас объединяют общие ценности и желание изменить страну – при этом действовать честно и системно, с применением бизнес-подходов. В веху перемен в политическом поле как никогда необходим практический опыт, и он у нас есть.

Фото: Respublica

– Как вы можете охарактеризовать своего избирателя?

– Наши избиратели – это люди, которые хотят перемен, которые сходятся с нами в ценностях и принципах. Если сегментировать более узко по социальным группам, мы ориентируемся на средний класс и в первую очередь – это представители малого и среднего бизнеса. Подчеркну, что партия совершенно открыта для всех граждан, которые поддерживают нашу повестку.

Мы верим, что за нами – сильные и предприимчивые граждане, готовые действовать для качественного улучшения жизни.

– Сформулируйте три основных цели вашей партии.

– Во-первых, это социальное развитие государства через инвестиции в человеческий капитал – посредством доступности образования и здравоохранения, развития культуры.

Во-вторых, мы ставим одной из ключевых целей изменение системы госуправления путем внедрения новых технологий, алгоритмов и апробированных бизнес-процессов.

Наша третья важная цель – структурная трансформация национальной экономики путем полной цифровизации жизненного цикла производства.

Партия нацелена на создание рычагов влияния на политику страны, чтобы каждый казахстанец чувствовал и осознавал свою причастность к политическим, социальным и экономическим изменениям.

Фото: Respublica

– Какие системные вопросы вы намерены решать первостепенно?

– В приоритете – человеческий капитал. Это означает такие задачи, как развитие инклюзивного общества, обеспечение равных возможностей и постоянного доступа к качественному образованию, укрепление здоровья нации. Истинным богатством страны являются люди, человеческий капитал, инвестиции в который возвращаются в виде квалифицированной рабочей силы, развитых отраслей экономики, экономического роста страны.

- А за счет чего вы видите экономический рост страны?

- Экономический рост возможен за счет нового формата работы госаппарата и повышения цифрового содержания. Мы намерены инициировать и реализовать структурную трансформацию национальной экономики для превращения Казахстана в глобального производителя высокотехнологичной продукции. РК нужны новые технологии и таланты.

Заказчик: Куспеков О.Х.

Оплачено из средств Избирательного фонда ОО "Партия "Respublica" на выборах депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.