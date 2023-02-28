Секреты великих женщин помогут казахстанцам выиграть деньги

В канун Международного женского дня "Народное радио" запускает новое игровое шоу - "Великолепная восьмерка". Оно будет посвящено женщинам, оказавшим влияние на ход всемирной истории.

В каждом выпуске шоу "Великолепная восьмерка" участникам нужно будет ответить на восемь вопросов о восьми легендарных женщинах – за каждый правильный ответ слушатели, дозвонившиеся в прямой эфир, получают одну тысячу тенге.



Какую деталь женского гардероба придумала Коко Шанель? В каком ансамбле начинала карьеру Роза Рымбаева? С какой скоростью подает мяч теннисистка Серена Уильямс? – это лишь неполный список вопросов, на которые предстоит ответить участникам шоу "Великолепная восьмерка".

Розыгрыш денег стартует 27 февраля и будет проходить два раза в день в 8.30 и 18.30 (в будние дни) и в 13.30 и 15.30 (в выходные дни).

"Народное радио" — это крупная казахстанская радиостанция, которая вещает в 20-ти городах республики. В эфире "Народного радио" звучит русскоязычная, казахская и зарубежная музыка, а также увлекательные игры, программы по заявкам и новости каждый час.



