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Грядут праздники! – как купить подарки женщинам и не разориться

как купить всем подарки и не разориться Фото: Jusan Bank
Впереди череда выходных и праздничных дней. Казахстанцы будут поздравлять женщин и отмечать Наурыз – праздник весны и обновления. Самое время побеспокоиться о многочисленных подарках, выбор которых требует времени и затрат. Zakon.kz разбирался, как всех уважить и не разориться.

Март – время прихода весны, а вместе с тем тепла и отличного настроения, которое необходимо не растерять в предпраздничной суете. В этом месяце, скорее всего, придется подготовить презенты не одному, а сразу нескольким людям.

Для того, чтобы покупки и их количество не ударили по бюджету, можно воспользоваться услугой рассрочки. Тем более сейчас есть возможность приобрести товар с выгодным сроком погашения рассрочки до 24 месяцев без первоначального взноса и процентов переплаты. При этом, если приобретаешь товары на сумму до 50 тысяч тенге, начисляется до 10% бонусов.
Акцией 0-0-24 в Jusan Магазине можно воспользоваться до 12 марта. Под нее подпадают более 3500 категорий, а это свыше миллиона активных товаров и услуг. К акции присоединились партнеры Jusan bank, которые предлагают эксклюзивные товары, комплекты и уникальные подарки.
Редакция Zakon.kz сделала для вас подборку подарков, опираясь на новинки рынка и предполагаемые "хотелки" милых дам. При этом все их можно приобрести дистанционно.

Для мам

Маме и свекрови можно подарить долгожданную кофемашину или вертикальный пылесос. Это облегчит наведение порядка в доме и подарит позитивные эмоции. Есть разные варианты на любой бюджет:
  • Кофемашина Delonghi ECAM 350.55 черный

Компактная модель полностью автоматизированная, с возможностью вспенивания молока. Встроенная жерновая коническая кофемолка предлагает 13 степеней помола. Диспенсер настраивается по высоте под чашки разного размера. Техника сама сообщит, что ее нужно почистить.

Модель попроще, но не уступит по качеству напитка. Капельная кофеварка. Компактная и простая в использовании. Имеет продуманный функционал: автозапуск позволит начать приготовление кофе в заданное время. Кофеварка оснащена многоразовым фильтром со стальной сеткой. Как кофе будет готов, кофеварка перейдет в режим подогрева.

  • Пылесос вертикальный Xiaomi Deerma DX700 белый

Новая технология боковой циклонной фильтрации производит эффективную сепарацию пыли, шерсти и других частиц. В такой системе не образуется засоров, поэтому сила всасывания не ослабевает со временем. Рукоятка с многоцелевым использованием. А низкий уровень шума будет дополнительным бонусом ко всем качествам пылесоса.

  • Пылесос Dyson V15 Detect Absolute

Аккумуляторный интеллектуальный пылесос с телескопической трубой. Система оснащена лазерным лучом для удаления пыли, который измеряет микроскопические частицы, подстраивая под их размер свою работу. Имеет технологию Root Cyclone и вывод статистики очистки на экран.

Для бабушки

Бабушке, предположим, будет уместна к праздничному застолью посудомоечная машина. Людям в возрасте весьма непросто часами стоять у раковины после того, как они проводили гостей. 

  • Посудомоечная машина Bosch SMV6ECX51E белый
Посудомоечная машина на 13 комплектов. Есть такие функции, как EcoSilence Drive – тихая и надежная работа; DosageAssist – правильное использование моющих средств. Счетчик таблеток и датчик протечки AquaStop. Предусмотрена световая индикация – загорается лампочка на панели или срабатывает система "Луч на полу".
  • Посудомоечная машина Hansa ZWM456WEH белый

Узкая посудомоечная машина (всего 44,8 см). Очищает до 10 комплектов столовых и кухонных принадлежностей за раз. В сочетании с низким энергопотреблением и принадлежностью к классу А++, относится к высокоэкономичному устройству. Таким образом, машина не только возьмет на себя рутинную обязанность по мытью посуды, но и сэкономит средства, затрачиваемые на воду и электричество. У модели 6 режимов работы, среди которых можно выбрать подходящий для тонкого стекла и сильнозагрязненных сковородок. Корпус модели защищен от протечек.

  • Посудомоечная машина Midea DWB 8-7712 серебристый

Желоба корзины Infinity Plus обеспечивают надежную фиксацию столовых приборов, а дополнительный верхний распылитель воды тщательно смывает остатки пищи. Система безопасности сбережет от протечек воды, а оптический датчик определит мутность воды по наличию в ней даже мелких частиц грязи. Это позволяет менять ход программы - длительность и потребление воды, что способствует превосходному результату мойки и экономии ресурсов. Оптимальный функционал для ежедневного мытья посуды. 

Кстати, не лишним будет и робот-пылесос. Существуют разные модели по функциональным возможностям и на любой кошелек:

  • Робот-пылесос DREAME L10S Ultra белый

У этой модели предусмотрены автоматическое опустошение аппарата и авто очистка швабры. Они способны функционировать вместе, обеспечивая впечатляющую производительность уборки без участия человека. Устройство имеет камеру нового поколения, которая в разы быстрее генерирует 3D-карту дома, прежде чем приступить к уборке.

  • Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite MJSTL белый

Проводит и сухую, и влажную уборку. Пылесос отличается предельно компактным корпусом, который с легкостью проникает под заниженную мебель. Эта модель справится с небольшими подъемами. В этом ей помогают дополнительные сенсоры, дающие возможность технике преодолевать пороги высотой до 20 мм. Механизм ориентирования IMU при помощи гироскопов, совмещенный с системой RGB-навигации с камерой, помогает добиться точных движений. Еще одной особенностью стали увеличенные резервуары мусоросборника и хранения жидкости. Когда заряд подходит к минимуму, пылесос возвращается на станцию – как энергоресурсы восполнятся, работа возобновится с той точки, где была приостановлена.

  • Робот-пылесос Ecovacs DEEBOT T9+ белый

Первый робот-пылесос, который, кроме эффективной и интеллектуальной уборки, имеет функцию освежителя воздуха. Отличается улучшенной мощностью всасывания, функцией влажной уборки с уникальной технологией, интеллектуальной навигацией. В комплекте с роботом предусмотрена станция автовыгрузки мусора, производящая только экологичную очистку. Умный помощник точно запоминает 3D-карту дома, предупреждая столкновения.

Если такой вид техники уже есть на кухне, не помешает в быту комбайн с тестомешалкой. Встреча внуков с этими удобными девайсами будет намного радостней.
Кухонный комбайн, сочетающий мощный миксер, блендер и мясорубку. Оснащен более мощным и надежным мотором 1400 Вт, 6 скоростями и импульсным режимом. Планетарное движение обеспечивает равномерное перемешивание ингредиентов. Имеется чаша из нержавеющей стали объемом 6,5 л и защита от брызг.
Многофункциональный кухонный комбайн. С его помощью можно взвешивать ингредиенты, шинковать, резать, натирать, месить, взбивать и смешивать, готовить как традиционным способом, так и на пару, жарить, создавая разнообразные закуски, напитки, супы, вторые блюда и десерты. С помощью взвешивания легко регулировать температуру приготовления, увеличивать скорость перемешивания и даже устанавливать таймер. Доступно smart управление через Wi-Fi.

А если бабушка долгое время мечтала о швейной машине, на которую не удавалось отложить денег, у Jusan Вank представлено большое количество моделей. Вот некоторые из них:

  • Швейная машина Janome 1522 BL белый-синий

Обладает современным дизайном, вертикальным качающимся челноком, встроенным нитевдевателем. В арсенале 22 строчки и автоматическая петля. Имеется увеличенная рабочая поверхность, отсек для аксессуаров, улучшенный полужесткий текстильный чехол для защиты от пыли и повреждений. Петля выметывается в автоматическом режиме за один шаг. В комплекте идет специальная лапка, измеряющая размер пуговицы. Автоматическое выметывание прямой бельевой петли под размер пуговицы.

Эта техника не только поможет сшить неповторимую вещь, но и высококачественно вышить рисунок. Все команды она выполняет через приложение и соединение с Wi-Fi. Таким образом, можно выбирать рисунки для вышивания даже из интернета. На большом экране можно изменить или дополнить вышивку: цвет, размер и т.д. В комплекте два размера пялец.

Дочери и сестре


Старшей дочери и сестре будет в радость инновационный стайлер от Dyson или фен того же бренда.
  •  Фен-щетка Dyson Airwrap Complete HS05 1300 Вт

Стайлер предназначен для создания локонов и волн, разглаживания и высушивания волос в оптимальном температурном режиме. Отлично подходит для короткой и средней длины волос. Имеются длинные цилиндрические насадки 30 мм, 40 мм.

  • Фен-щетка Dyson Airwrap Complete Long Hair Multi-Styler Blue & Copper 1300 Вт
В комплекте для спиральной укладки насадка-щетка, насадка цилиндрическая. Покрытие насадок керамическое (диаметр 30 мм, диаметр 40 мм). Комплектация: футляр, расческа, термоустойчивый коврик, премиальная коробка, щетка для очистки фильтра. Количество режимов нагрева и интенсивности воздушного потока – 3.
  • Dyson Styler Special Edition 102750633 фен-щетка 1300 W
В стайлере используется аэродинамическое явление, известное как эффект Коанда. Он создает вихревые потоки, которые притягивают и накручивают волосы на насадку. Одновременно происходит нагрев до оптимальной температуры, при которой изменяется структура волоса. Локон приобретает определенную форму, которая держится несколько дней. В результате получается укладка с помощью воздуха, без экстремальных температур. Количество режимов нагрева – 4, количество режимов интенсивности воздушного потока – 3, максимальная температура нагрева – 90°С. Дополнительные функции – ионизация, подача холодного воздуха и индикация включения. В комплект входят: насадка для выпрямления волос, насадка-щетка (диаметр 30 мм, диаметр 40 мм), футляр, расческа, инструкция, насадка-диффузор.

Любимая женщина

Жене всегда приятно получить в подарок украшения и духи. Возможно, обрадует и безлимитная карта в спортивный зал, пойти в который у нее не хватало времени или свободных ресурсов.

  • Комплект Crystal из золота и фианитов (5,19 г).
  • Безлимитная карта на 12 месяцев.
  • Аромат CHANEL Chance Eau Tendre EDT 50 мл.
А отличным сюрпризом для всей семьи может стать поездка в теплые края на отдых. В этом случае можно приобрести Сертификат Happy Travel на приобретение тура по разным направлениям.

Все эти товары можно купить в Jusan Магазине по выгодным условиям в рассрочку до 24 месяцев и получить бонусы. При этом, если приобрести товар на сумму до 50 тысяч тенге, вы можете получить приятные бонусы от Jusan до 10%. Рассрочка действует до 12 марта. Под нее подпадают более 3500 категорий, а это свыше миллиона активных товаров и услуг. 

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