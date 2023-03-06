Грядут праздники! – как купить подарки женщинам и не разориться

Впереди череда выходных и праздничных дней. Казахстанцы будут поздравлять женщин и отмечать Наурыз – праздник весны и обновления. Самое время побеспокоиться о многочисленных подарках, выбор которых требует времени и затрат. Zakon.kz разбирался, как всех уважить и не разориться.

Март – время прихода весны, а вместе с тем тепла и отличного настроения, которое необходимо не растерять в предпраздничной суете. В этом месяце, скорее всего, придется подготовить презенты не одному, а сразу нескольким людям.

Для того, чтобы покупки и их количество не ударили по бюджету, можно воспользоваться услугой рассрочки. Тем более сейчас есть возможность приобрести товар с выгодным сроком погашения рассрочки до 24 месяцев без первоначального взноса и процентов переплаты. При этом, если приобретаешь товары на сумму до 50 тысяч тенге, начисляется до 10% бонусов.

Акцией 0-0-24 в Jusan Магазине можно воспользоваться до 12 марта. Под нее подпадают более 3500 категорий, а это свыше миллиона активных товаров и услуг. К акции присоединились партнеры Jusan bank, которые предлагают эксклюзивные товары, комплекты и уникальные подарки.

Редакция Zakon.kz сделала для вас подборку подарков, опираясь на новинки рынка и предполагаемые "хотелки" милых дам. При этом все их можно приобрести дистанционно.





Для мам

Маме и свекрови можно подарить долгожданную кофемашину или вертикальный пылесос. Это облегчит наведение порядка в доме и подарит позитивные эмоции. Есть разные варианты на любой бюджет:

Кофемашина Delonghi ECAM 350.55 черный

Компактная модель полностью автоматизированная, с возможностью вспенивания молока. Встроенная жерновая коническая кофемолка предлагает 13 степеней помола. Диспенсер настраивается по высоте под чашки разного размера. Техника сама сообщит, что ее нужно почистить.

Кофеварка Kitfort KT-767

Модель попроще, но не уступит по качеству напитка. Капельная кофеварка. Компактная и простая в использовании. Имеет продуманный функционал: автозапуск позволит начать приготовление кофе в заданное время. Кофеварка оснащена многоразовым фильтром со стальной сеткой. Как кофе будет готов, кофеварка перейдет в режим подогрева.

Пылесос вертикальный Xiaomi Deerma DX700 белый

Новая технология боковой циклонной фильтрации производит эффективную сепарацию пыли, шерсти и других частиц. В такой системе не образуется засоров, поэтому сила всасывания не ослабевает со временем. Рукоятка с многоцелевым использованием. А низкий уровень шума будет дополнительным бонусом ко всем качествам пылесоса.



Пылесос Dyson V15 Detect Absolute

Аккумуляторный интеллектуальный пылесос с телескопической трубой. Система оснащена лазерным лучом для удаления пыли, который измеряет микроскопические частицы, подстраивая под их размер свою работу. Имеет технологию Root Cyclone и вывод статистики очистки на экран.

Для бабушки

Бабушке, предположим, будет уместна к праздничному застолью посудомоечная машина. Людям в возрасте весьма непросто часами стоять у раковины после того, как они проводили гостей.

Посудомоечная машина Bosch SMV6ECX51E белый



Посудомоечная машина на 13 комплектов. Есть такие функции, как EcoSilence Drive – тихая и надежная работа; DosageAssist – правильное использование моющих средств. Счетчик таблеток и датчик протечки AquaStop. Предусмотрена световая индикация – загорается лампочка на панели или срабатывает система "Луч на полу".

Посудомоечная машина Hansa ZWM456WEH белый

Узкая посудомоечная машина (всего 44,8 см). Очищает до 10 комплектов столовых и кухонных принадлежностей за раз. В сочетании с низким энергопотреблением и принадлежностью к классу А++, относится к высокоэкономичному устройству. Таким образом, машина не только возьмет на себя рутинную обязанность по мытью посуды, но и сэкономит средства, затрачиваемые на воду и электричество. У модели 6 режимов работы, среди которых можно выбрать подходящий для тонкого стекла и сильнозагрязненных сковородок. Корпус модели защищен от протечек.

Посудомоечная машина Midea DWB 8-7712 серебристый

Желоба корзины Infinity Plus обеспечивают надежную фиксацию столовых приборов, а дополнительный верхний распылитель воды тщательно смывает остатки пищи. Система безопасности сбережет от протечек воды, а оптический датчик определит мутность воды по наличию в ней даже мелких частиц грязи. Это позволяет менять ход программы - длительность и потребление воды, что способствует превосходному результату мойки и экономии ресурсов. Оптимальный функционал для ежедневного мытья посуды.

Кстати, не лишним будет и робот-пылесос. Существуют разные модели по функциональным возможностям и на любой кошелек:

Робот-пылесос DREAME L10S Ultra белый

У этой модели предусмотрены автоматическое опустошение аппарата и авто очистка швабры. Они способны функционировать вместе, обеспечивая впечатляющую производительность уборки без участия человека. Устройство имеет камеру нового поколения, которая в разы быстрее генерирует 3D-карту дома, прежде чем приступить к уборке.

Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite MJSTL белый

Проводит и сухую, и влажную уборку. Пылесос отличается предельно компактным корпусом, который с легкостью проникает под заниженную мебель. Эта модель справится с небольшими подъемами. В этом ей помогают дополнительные сенсоры, дающие возможность технике преодолевать пороги высотой до 20 мм. Механизм ориентирования IMU при помощи гироскопов, совмещенный с системой RGB-навигации с камерой, помогает добиться точных движений. Еще одной особенностью стали увеличенные резервуары мусоросборника и хранения жидкости. Когда заряд подходит к минимуму, пылесос возвращается на станцию – как энергоресурсы восполнятся, работа возобновится с той точки, где была приостановлена.



Робот-пылесос Ecovacs DEEBOT T9+ белый

Первый робот-пылесос, который, кроме эффективной и интеллектуальной уборки, имеет функцию освежителя воздуха. Отличается улучшенной мощностью всасывания, функцией влажной уборки с уникальной технологией, интеллектуальной навигацией. В комплекте с роботом предусмотрена станция автовыгрузки мусора, производящая только экологичную очистку. Умный помощник точно запоминает 3D-карту дома, предупреждая столкновения.

Если такой вид техники уже есть на кухне, не помешает в быту комбайн с тестомешалкой. Встреча внуков с этими удобными девайсами будет намного радостней.

Кухонный комбайн DSP KM 3031 3 в 1 серебристый



Кухонный комбайн, сочетающий мощный миксер, блендер и мясорубку. Оснащен более мощным и надежным мотором 1400 Вт, 6 скоростями и импульсным режимом. Планетарное движение обеспечивает равномерное перемешивание ингредиентов. Имеется чаша из нержавеющей стали объемом 6,5 л и защита от брызг.

Кухонный комбайн KENWOOD CCL50.A0CP серебристый



Многофункциональный кухонный комбайн. С его помощью можно взвешивать ингредиенты, шинковать, резать, натирать, месить, взбивать и смешивать, готовить как традиционным способом, так и на пару, жарить, создавая разнообразные закуски, напитки, супы, вторые блюда и десерты. С помощью взвешивания легко регулировать температуру приготовления, увеличивать скорость перемешивания и даже устанавливать таймер. Доступно smart управление через Wi-Fi.

А если бабушка долгое время мечтала о швейной машине, на которую не удавалось отложить денег, у Jusan Вank представлено большое количество моделей. Вот некоторые из них:

Швейная машина Janome 1522 BL белый-синий

Обладает современным дизайном, вертикальным качающимся челноком, встроенным нитевдевателем. В арсенале 22 строчки и автоматическая петля. Имеется увеличенная рабочая поверхность, отсек для аксессуаров, улучшенный полужесткий текстильный чехол для защиты от пыли и повреждений. Петля выметывается в автоматическом режиме за один шаг. В комплекте идет специальная лапка, измеряющая размер пуговицы. Автоматическое выметывание прямой бельевой петли под размер пуговицы.

Швейная машина Veritas Florence белый



Эта техника не только поможет сшить неповторимую вещь, но и высококачественно вышить рисунок. Все команды она выполняет через приложение и соединение с Wi-Fi. Таким образом, можно выбирать рисунки для вышивания даже из интернета. На большом экране можно изменить или дополнить вышивку: цвет, размер и т.д. В комплекте два размера пялец.

Дочери и сестре





Старшей дочери и сестре будет в радость инновационный стайлер от Dyson или фен того же бренда.

Фен-щетка Dyson Airwrap Complete HS05 1300 Вт

Стайлер предназначен для создания локонов и волн, разглаживания и высушивания волос в оптимальном температурном режиме. Отлично подходит для короткой и средней длины волос. Имеются длинные цилиндрические насадки 30 мм, 40 мм.



Фен-щетка Dyson Airwrap Complete Long Hair Multi-Styler Blue & Copper 1300 Вт

В комплекте для спиральной укладки насадка-щетка, насадка цилиндрическая. Покрытие насадок керамическое (диаметр 30 мм, диаметр 40 мм). Комплектация: футляр, расческа, термоустойчивый коврик, премиальная коробка, щетка для очистки фильтра. Количество режимов нагрева и интенсивности воздушного потока – 3.

Dyson Styler Special Edition 102750633 фен-щетка 1300 W

В стайлере используется аэродинамическое явление, известное как эффект Коанда. Он создает вихревые потоки, которые притягивают и накручивают волосы на насадку. Одновременно происходит нагрев до оптимальной температуры, при которой изменяется структура волоса. Локон приобретает определенную форму, которая держится несколько дней. В результате получается укладка с помощью воздуха, без экстремальных температур. Количество режимов нагрева – 4, количество режимов интенсивности воздушного потока – 3, максимальная температура нагрева – 90°С. Дополнительные функции – ионизация, подача холодного воздуха и индикация включения. В комплект входят: насадка для выпрямления волос, насадка-щетка (диаметр 30 мм, диаметр 40 мм), футляр, расческа, инструкция, насадка-диффузор.





Любимая женщина



Жене всегда приятно получить в подарок украшения и духи. Возможно, обрадует и безлимитная карта в спортивный зал, пойти в который у нее не хватало времени или свободных ресурсов.





Комплект Crystal из золота и фианитов (5,19 г).

Безлимитная карта на 12 месяцев.

Аромат CHANEL Chance Eau Tendre EDT 50 мл.



А отличным сюрпризом для всей семьи может стать поездка в теплые края на отдых. В этом случае можно приобрести Сертификат Happy Travel на приобретение тура по разным направлениям.



