Грядут праздники! – как купить подарки женщинам и не разориться
Март – время прихода весны, а вместе с тем тепла и отличного настроения, которое необходимо не растерять в предпраздничной суете. В этом месяце, скорее всего, придется подготовить презенты не одному, а сразу нескольким людям.
Для мам
- Кофемашина Delonghi ECAM 350.55 черный
Компактная модель полностью автоматизированная, с возможностью вспенивания молока. Встроенная жерновая коническая кофемолка предлагает 13 степеней помола. Диспенсер настраивается по высоте под чашки разного размера. Техника сама сообщит, что ее нужно почистить.
- Кофеварка Kitfort KT-767
Модель попроще, но не уступит по качеству напитка. Капельная кофеварка. Компактная и простая в использовании. Имеет продуманный функционал: автозапуск позволит начать приготовление кофе в заданное время. Кофеварка оснащена многоразовым фильтром со стальной сеткой. Как кофе будет готов, кофеварка перейдет в режим подогрева.
- Пылесос вертикальный Xiaomi Deerma DX700 белый
Новая технология боковой циклонной фильтрации производит эффективную сепарацию пыли, шерсти и других частиц. В такой системе не образуется засоров, поэтому сила всасывания не ослабевает со временем. Рукоятка с многоцелевым использованием. А низкий уровень шума будет дополнительным бонусом ко всем качествам пылесоса.
- Пылесос Dyson V15 Detect Absolute
Аккумуляторный интеллектуальный пылесос с телескопической трубой. Система оснащена лазерным лучом для удаления пыли, который измеряет микроскопические частицы, подстраивая под их размер свою работу. Имеет технологию Root Cyclone и вывод статистики очистки на экран.
Для бабушки
Бабушке, предположим, будет уместна к праздничному застолью посудомоечная машина. Людям в возрасте весьма непросто часами стоять у раковины после того, как они проводили гостей.
- Посудомоечная машина Bosch SMV6ECX51E белый
- Посудомоечная машина Hansa ZWM456WEH белый
Узкая посудомоечная машина (всего 44,8 см). Очищает до 10 комплектов столовых и кухонных принадлежностей за раз. В сочетании с низким энергопотреблением и принадлежностью к классу А++, относится к высокоэкономичному устройству. Таким образом, машина не только возьмет на себя рутинную обязанность по мытью посуды, но и сэкономит средства, затрачиваемые на воду и электричество. У модели 6 режимов работы, среди которых можно выбрать подходящий для тонкого стекла и сильнозагрязненных сковородок. Корпус модели защищен от протечек.
- Посудомоечная машина Midea DWB 8-7712 серебристый
Желоба корзины Infinity Plus обеспечивают надежную фиксацию столовых приборов, а дополнительный верхний распылитель воды тщательно смывает остатки пищи. Система безопасности сбережет от протечек воды, а оптический датчик определит мутность воды по наличию в ней даже мелких частиц грязи. Это позволяет менять ход программы - длительность и потребление воды, что способствует превосходному результату мойки и экономии ресурсов. Оптимальный функционал для ежедневного мытья посуды.
Кстати, не лишним будет и робот-пылесос. Существуют разные модели по функциональным возможностям и на любой кошелек:
- Робот-пылесос DREAME L10S Ultra белый
У этой модели предусмотрены автоматическое опустошение аппарата и авто очистка швабры. Они способны функционировать вместе, обеспечивая впечатляющую производительность уборки без участия человека. Устройство имеет камеру нового поколения, которая в разы быстрее генерирует 3D-карту дома, прежде чем приступить к уборке.
- Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite MJSTL белый
Проводит и сухую, и влажную уборку. Пылесос отличается предельно компактным корпусом, который с легкостью проникает под заниженную мебель. Эта модель справится с небольшими подъемами. В этом ей помогают дополнительные сенсоры, дающие возможность технике преодолевать пороги высотой до 20 мм. Механизм ориентирования IMU при помощи гироскопов, совмещенный с системой RGB-навигации с камерой, помогает добиться точных движений. Еще одной особенностью стали увеличенные резервуары мусоросборника и хранения жидкости. Когда заряд подходит к минимуму, пылесос возвращается на станцию – как энергоресурсы восполнятся, работа возобновится с той точки, где была приостановлена.
- Робот-пылесос Ecovacs DEEBOT T9+ белый
Первый робот-пылесос, который, кроме эффективной и интеллектуальной уборки, имеет функцию освежителя воздуха. Отличается улучшенной мощностью всасывания, функцией влажной уборки с уникальной технологией, интеллектуальной навигацией. В комплекте с роботом предусмотрена станция автовыгрузки мусора, производящая только экологичную очистку. Умный помощник точно запоминает 3D-карту дома, предупреждая столкновения.
- Кухонный комбайн DSP KM 3031 3 в 1 серебристый
- Кухонный комбайн KENWOOD CCL50.A0CP серебристый
А если бабушка долгое время мечтала о швейной машине, на которую не удавалось отложить денег, у Jusan Вank представлено большое количество моделей. Вот некоторые из них:
- Швейная машина Janome 1522 BL белый-синий
Обладает современным дизайном, вертикальным качающимся челноком, встроенным нитевдевателем. В арсенале 22 строчки и автоматическая петля. Имеется увеличенная рабочая поверхность, отсек для аксессуаров, улучшенный полужесткий текстильный чехол для защиты от пыли и повреждений. Петля выметывается в автоматическом режиме за один шаг. В комплекте идет специальная лапка, измеряющая размер пуговицы. Автоматическое выметывание прямой бельевой петли под размер пуговицы.
- Швейная машина Veritas Florence белый
Эта техника не только поможет сшить неповторимую вещь, но и высококачественно вышить рисунок. Все команды она выполняет через приложение и соединение с Wi-Fi. Таким образом, можно выбирать рисунки для вышивания даже из интернета. На большом экране можно изменить или дополнить вышивку: цвет, размер и т.д. В комплекте два размера пялец.
Дочери и сестре
- Фен-щетка Dyson Airwrap Complete HS05 1300 Вт
Стайлер предназначен для создания локонов и волн, разглаживания и высушивания волос в оптимальном температурном режиме. Отлично подходит для короткой и средней длины волос. Имеются длинные цилиндрические насадки 30 мм, 40 мм.
- Фен-щетка Dyson Airwrap Complete Long Hair Multi-Styler Blue & Copper 1300 Вт
- Dyson Styler Special Edition 102750633 фен-щетка 1300 W
Любимая женщина
- Комплект Crystal из золота и фианитов (5,19 г).
- Безлимитная карта на 12 месяцев.
- Аромат CHANEL Chance Eau Tendre EDT 50 мл.