Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Популярный подсластитель на 80% повышает риск развития инсультов – ученые

Сахар Фото: pixabay
Якобы более безопасный, чем сахар, заменитель продемонстрировал неожиданный побочный эффект. Исследовали заявили, что он на 80% повышает вероятность образования тромбов, сообщает Zakon.kz.

Речь идет об эритроле, который используют в продуктах для диабетиков.

Ученые проследили за влиянием эритрола и других подсластителей на работу сердечно-сосудистой системы свыше 4 тыс. человек на протяжении трех лет.

По результатам этих наблюдений обнаружилось, что высокие концентрации эритрола в организме испытуемых ассоциировались с повышением на 80% риска развития тяжелых болезней сердца, в том числе сердечных приступов и инсультов. 

Дело в том, что вещество накапливается в организме и способствует появлению тромбоза – даже однократный прием эритрола увеличивал свертываемость крови в несколько раз.

Ранее самые вредные для ЖКТ продукты перечислила врач. 

Читайте также

Маска для сна улучшает когнитивные функции, выяснили ученые

В Израиле нашли древнюю могилу мужчины с трепанацией черепа

Ирина Мишура
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Энтони Блинкен поблагодарил казахстанцев за прием по-казахски
Энтони Блинкен поблагодарил за прием на казахском языке
Питт Джоли фото комментарии
Брэд Питт заинтриговал поклонников совместным фото с Анджелиной Джоли
Как определить размер гарантии по вашему депозиту?
Как определить размер гарантии по депозиту в Казахстане
машинка, богатые, деньги
В Казахстане подсчитали бизнесменов с миллионными доходами
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления