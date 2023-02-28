Популярный подсластитель на 80% повышает риск развития инсультов – ученые

Якобы более безопасный, чем сахар, заменитель продемонстрировал неожиданный побочный эффект. Исследовали заявили, что он на 80% повышает вероятность образования тромбов, сообщает Zakon.kz.

Речь идет об эритроле, который используют в продуктах для диабетиков.

Ученые проследили за влиянием эритрола и других подсластителей на работу сердечно-сосудистой системы свыше 4 тыс. человек на протяжении трех лет.

По результатам этих наблюдений обнаружилось, что высокие концентрации эритрола в организме испытуемых ассоциировались с повышением на 80% риска развития тяжелых болезней сердца, в том числе сердечных приступов и инсультов.

Дело в том, что вещество накапливается в организме и способствует появлению тромбоза – даже однократный прием эритрола увеличивал свертываемость крови в несколько раз.

Ранее самые вредные для ЖКТ продукты перечислила врач.