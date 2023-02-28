В Талдыкоргане в результате ДТП в больницу попали грудной ребенок и пенсионерка
Фото: polisia.kz
В Талдыкоргане в результате ДТП в больницу попали грудной ребенок и пожилая женщина, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в ДП региона, 28 февраля при въезде в Талдыкорган произошло ДТП с участием автомашины Toyota 4Runner.
"В дорожной аварии пострадали четыре человека, среди них грудной ребенок и пожилая женщина, доставленные на медобследование в больницу. За рулем внедорожника находился 48-летний житель Алматинской области, который не справился с управлением авто и допустил опрокидывание", - уточнили в ведомстве.
На месте происшествия работают патрульные полицейские, которые выясняют обстоятельства ДТП.
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