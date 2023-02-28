В Талдыкоргане в результате ДТП в больницу попали грудной ребенок и пенсионерка

Фото: polisia.kz

В Талдыкоргане в результате ДТП в больницу попали грудной ребенок и пожилая женщина, сообщает Zakon.kz.

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