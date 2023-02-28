Блинкен пригрозил Китаю ухудшением отношений

Госсекретарь США Энтони Джон Блинкен на пресс-конференции в Астане пригрозил Китаю ухудшением отношений, если страна будет поставлять оружие России, сообщает Zakon.kz.

Этот вопрос Энтони Джон Блинкен уже поднимал в Мюнхене. Он напомнил, что до начала российской агрессии против Украины Си Цзиньпин и Владимир Путин провели саммит, на котором говорили о партнерстве без границ. И сейчас в контексте войны США обеспокоены этим.

"Мы беспокоимся о возможности поставки летального оружия. И это, естественно, расширяет санкции против России. После проведения первой встречи с Си Цзиньпинем Байден сказал, что если Китай предоставит летальное оружие, то это будет серьезной проблемой в наших взаимоотношениях. По информации, которую мы получаем, Китай рассматривает возможность предоставления летальных средств и военной техники для России. И хочу в этой связи сказать следующее. Что мы очень четко говорили и предупредили Китай о том, какие последствия будут для Китая если будет оказана эта поддержка. Мы сделаем все, чтобы наказать те китайские компании, которые будут поддерживать агрессию". Энтони Джон Блинкен

Он также подчеркнул, что это не только позиция США. У Китая могут ухудшиться отношения и с другими странами, которые не поддерживают российскую агрессию.

"Хочу подчеркнуть следующее. Китай не может играть на две стороны. Не может с одной стороны представлять формат мирных переговоров и с другой - подливать масло в огонь той агрессии, которую начала Россия. Я надеюсь, что Китай очень серьезно относится не только к тому, что мы сказали, но и то, что было высказано многими другими странами по всему миру". Энтони Джон Блинкен

Энтони Джон Блинкен также высказывался о санкциях против России.



О том, что Энтони Блинкен посетит Казахстан, стало известно 24 февраля. Тогда в МИД уточнили, что первый официальный визит в Казахстан государственный секретарь США совершит 28 февраля.



Касым-Жомарт Токаев уже принял госсекретаря США. Приветствуя американского дипломата, глава государства отметил, что с момента установления дипломатических отношений Казахстан и США выстроили образцовое взаимодействие как в двустороннем, так и в многостороннем формате.