Прибыль "Байтерека" в 2022 году побила рекорд за свою 10-летнюю историю

Управляющий директор АО "НУХ "Байтерек" Ержан Елекеев в интервью подвел итоги 2022 года, сообщает Zakon.kz.

- Уважаемый Ержан Иракович, недавно завершился 2022 год. Можете рассказать, как он завершился для "Байтерек"? Какие итоги года можно подвести?



- Перед тем как переходить к итогам года, я бы хотел поделиться своими личными впечатлениями о работе в "Байтерек", так как я присоединился к команде 3 месяца назад после продолжительной работы в различных частных и международных организациях.

Холдинг "Байтерек" по своей сути уникальный государственный финансовый институт, отвечающий за развитие приоритетных секторов экономики и повышение доступности жилья нашим гражданам путем ипотечного кредитования и других финансовых инструментов.

Во многих странах мира существуют схожие государственные институты, являющимися финансовыми операторами государственных программ, проектов и т.д.

Если отвечать на ваш вопрос, то смело можно заявить, что год выдался продуктивным, многое было сделано. Если перейти к финансовым результатам, то активы выросли в 2 раза по сравнению с 2020 годом, достигнув 13 трлн тенге в 2022 году. А такой показатель как чистая прибыль, которая в целом побила исторический рекорд за всю 10-летнию историю нашего холдинга, достигнув 350 млрд тенге, что больше в 5 раз, чем в 2020 году или в 3 раза, чем в 2021 году.

- С финансовыми показателями понятно. А что "Байтерек" предпринимал для поддержки МСБ?

- Мы, понимая, что МСБ может стать драйвером нашей экономики, активно помогаем ему. Доля "Байтерек" в поддержке МСБ составила 15% в 2022 году. В целом поддержано свыше 50 тыс. проектов. Основная доля поддержанных проектов представляют сектор обрабатывающей промышленности.

Вы понимаете, что льготные государственные средства ограничены и мы не можем охватить максимальное количество предпринимателей. Именно с этой целью мы снизили "средний чек" с 48,9 млн тенге до 40,5 млн тенге на заемщика, что позволило охватить больше МСБ, чем годом ранее.

Очень надеюсь, что помощь, оказанная по линии холдинга, поможет нашим микро и малым предприятиям вырасти до средних размеров, а среднему бизнесу перейти в ранг крупных предпринимателей, усиляя таким образом нашу экономику.

- А что делается для поддержки крупного бизнеса? И нужно ли им помогать государству?

- Я считаю, что крупному бизнесу тоже нужно помогать, если этот бизнес инвестирует в новые технологии, создают уникальные производства и дает большой социально-экономический эффект. Именно такой бизнес способен выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью и конкурировать за пределами нашей страны.

За 2022 год по линии холдинга поддержаны 238 проектов на общую сумму 685 млрд тенге. В рамках профинансированных предприятий только по линии "Банк развития Казахстана" и "Фонда развития промышленности" уплачено в бюджет нашей страны свыше 100 млрд тенге, а крупные проекты, которые были введены в эксплуатацию в прошлом году создали 2,5 тыс. квалифицированных рабочих мест.

- А помогаете ли вы казахстанскому бизнесу экспортировать свою продукцию в зарубежные страны? Какие успехи в этом направлении?

- Да, для этого существует наша дочерняя компания KazakhExport, чья цель, надежно защищая наших экспортеров, помогать им развивать экспортный потенциал страны.

Особенно фокус направлен в сторону развития несырьевого сектора. Так доля поддержки "Байтерек" в несырьевом секторе составила 10% по итогам 11 месяцев 2022 года, что почти 2 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Поддержанные экспортеры продали свою продукцию и услуги на общую сумму почти $24 млрд в прошлом году.

- А можете подробнее рассказать о каких-нибудь проектах, которыми можно гордиться?

- В нашем портфеле есть уникальные проекты, которые не имеют аналогов в нашей стране. К примеру, проект по производству отечественных бюджетных автомобильных шин в городе Сарань, Карагандинской области. Планируется, что на производстве будет выпускаться до 3,5 млн шин в год, что позволит в перспективе не только удовлетворить внутренних спрос на бюджетные шины, но и экспортировать их в соседние страны.

Особенность этого проекта в том, что на производстве будет создано свыше 1 тыс. рабочих мест и городу с численностью 43 тыс. человек это даст хороший толчок в развитии. Побывав в этом городе, видишь, что город потихоньку возрождается после длительной паузы и будем надеяться, что такие проекты смогут вернуть этому региону былую славу.

Другой проект, который мы ожидаем профинансировать в 2023г. – мелкоузловая сборка автомобилей крупнейших китайских брендов Cherry, Changhan, Haval. Инвестором выступает Астана-Моторс и ожидается, что производственная мощность будет достигать 90 тыс. автомобилей в год. Этот проект не только позволит экспортировать автомобили казахстанского производства в другие страны, но и даст огромный толчок кластерному развитию. Вокруг завода будут выстроены десятки и сотни малых и средних предприятий по производству различной продукции для автомобилестроения.





Фото: проекта ТОО "KamaTyresKz" в г. Сарань, Карагандинская область.





Фото: проекта ТОО "KamaTyresKz" в г. Сарань, Карагандинская область.



