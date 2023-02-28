В Израиле нашли древнюю могилу мужчины с трепанацией черепа
Ученые предполагают, что это один из ранних примеров проведения подобных операций на Среднем Востоке.
Согласно информации, опубликованной в научном журнале Plos one, в 2016 году во дворце в Мегиддо раскопали несколько гробниц и нашли могилы двух братьев. Они жили 3500 лет назад – между 1550 и 1450 годами до нашей эры. Результаты анализа их останков были представлены недавно.
Старшему было 20 – 40 лет. Именно на его черепе есть следы хирургического вмешательства. Квадратный кусочек из лобной кости удалили с использованием острого инструмента, что было не совсем типичным для того времени.
В селе Каракемер двое местных школьников сделали историческое открытие – нашли кувшин с бронзовыми украшениями, которые датируются примерно IX-XII веками нашей эры.