Еще одно землетрясение произошло в Турции

Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано во вторник в центральной части Турции, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Eastern Herald, эпицентр толчков отметили в 16 км к западу от Кайсери, недалеко от которого расположен горнолыжный курорт "Эрджиес". Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

6 февраля в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение. Разрушительные последствия принесли странам толчки магнитудой 7,7. В Турции, согласно последним данным, погибли более 50 тысяч человек.



Казахстан продолжает помогает турецкому народу. Казахстанские спасатели и медики одними из первых вылетели в Турцию для оказания помощи в пострадавших районах. Жители Казахстана организовали сборы помощи. Кроме того, для согрева и ночлега в Турцию были направлены 84 юрты и готовятся еще 100.



