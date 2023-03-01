Маска для сна улучшает когнитивные функции, выяснили ученые

Группа психологов и сомнологов из Кардиффского университета в Великобритании провела эксперимент и выяснила, что использование маски для сна улучшает когнитивные функции человека, сообщает Zakon.kz.

В исследовании участвовали 89 добровольцев, пишет журнал Sleep. В течение недели участники проводили 5 ночей в маске для глаз, а затем принимали участие в двухдневном тестировании. В течение второй недели эксперимент повторили, но без маски.



Выяснилось, что участники показали лучшие результаты в обучении при выполнении задания на ассоциацию пар слов после сна в маске. Они также показали лучшие результаты в тесте психомоторной бдительности, который измерял поведенческую бдительность и устойчивое внимание. В совокупности это говорит о том, что маска помогла улучшить когнитивные способности участников.

Как уточняется, дневники сна участников не выявили никаких различий в часах сна или оценке качества сна между двумя неделями.

Отмечается, что во втором эксперименте приняли участие 33 человека. На этот раз участники две ночи спали с маской для глаз и две – с аналогичной маской, но с вырезами. В это время ученые собирали данные ЭЭГ мозга добровольцев.

"Более высокая эффективность обучения после ношения маски была связана с более длительным периодом медленного сна, который увеличился за счет того, что глаза не могли уловить свет", – объяснили ученые.

Ученые из Сиднейского университета изучили влияние алкоголя на сон человека. Согласно исследованию, никакого улучшению сна или режима ожидать не стоит.

